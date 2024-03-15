«Интерес дикий!» Пересильд рассказала о реакции на фильм «Вызов» в Китае

«Премьера фильма „Вызов“ в Пекине. Интерес дикий! Зритель в восторге. 12 интервью за день у всех главных телеканалов, вчера почти столько же. Пришли ученые, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин», - написала артистка.

Показ фильма «Вызов» в России впервые прошел 12 апреля 2023 года. Он был на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд отправилась в космос с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись обратно после 12 дней съемок.

Летом прошлого года Пересильд получила в Кремле госпремию в 10 миллионов рублей за фильм «Вызов».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.