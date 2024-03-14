Инстасамка выложила откровенные снимки в соцсети
Известная рэп-исполнительница Инстасамка выложила в социальные сети фотографии со своей недавней фотосессии. Девушка позировала перед камерой в очень коротких шортах, шокировав этим публику.
Для фотосессии артистка надела приталенную черную блузку классического кроя и мини-шорты. В качестве обуви девушка подобрала туфли на высоких каблуках. Образ она дополнила люксовыми очками.
Волосы знаменитость зачесала назад и собрала в пучок, сделав эффект мокрой укладки. Макияж рэп-исполнительница сделала в нюдовых оттенках, с акцентом на губы - естественным цветом помады.
Ранее Инстасамка заявила о решении сдать ЕГЭ и поступить в университет. Однако она не раскрыла, в какой именно вуз намерена поступить и по каким предметам будет экзаменоваться.