14 марта 2024, 19:32

Инстасамка выложила откровенные снимки в соцсети

Global Look Press
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Известная рэп-исполнительница Инстасамка выложила в социальные сети фотографии со своей недавней фотосессии. Девушка позировала перед камерой в очень коротких шортах, шокировав этим публику.

Для фотосессии артистка надела приталенную черную блузку классического кроя и мини-шорты. В качестве обуви девушка подобрала туфли на высоких каблуках. Образ она дополнила люксовыми очками.

Волосы знаменитость зачесала назад и собрала в пучок, сделав эффект мокрой укладки. Макияж рэп-исполнительница сделала в нюдовых оттенках, с акцентом на губы - естественным цветом помады.

Ранее Инстасамка заявила о решении сдать ЕГЭ и поступить в университет. Однако она не раскрыла, в какой именно вуз намерена поступить и по каким предметам будет экзаменоваться.

Соцсети Инстасамка
14 марта 2024, 19:45
Американская модель Бринкли рассказала о борьбе с раком
Global Look Press
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Американская супермодель и актриса Кристи Бринкли рассказала, что боролась с раком кожи. Буквально два месяца назад она отметила свое 70-летие. Посвященную заболеванию публикацию она разместила в личном аккаунте в Instagram*.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Манекенщица заявила, что у нее обнаружили базальноклеточную карциному - злокачественную опухоль базального слоя эпителия. К счастью, врачи смогли удалить образование, которое женщина случайно сама нащупала на лице.

Супермодель показала результат операции на снимке из больницы и рассказала свою историю.

«Мне повезло, что карциному рано обнаружили. На регулярном приеме у врача я попросила его посмотреть маленькую точку, которую почувствовала на коже во время нанесения тонального крема. Доктор сразу отправил образцы на биопсию, которая и выявила наличие у меня онкологии», - написала Бринкли.

Ранее звезде «Людей Икс» Оливии Манн удалили грудь из-за рака. Лечащий врач посоветовал Манн сделать МРТ, УЗИ и биопсию, которые подтвердили наличие быстро развивающейся и агрессивной опухоли в обеих молочных железах.

Модели Врачи Рак
14 марта 2024, 18:57
Известный итальянский певец назвал цели приезда в Россию
Global Look Press
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Итальянский певец Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Pupo, заявил, что его поездка в Россию не имеет никаких политических намерений. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед концертом в Кремлевском дворце. Его слова передало РИА «Новости».

«Завтра в своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений», - заявил певец.

Гинацци добавил, что готов столкнуться с критикой на Западе, в том числе на родине, из-за этого концерта. Тем не менее, он выразил надежду, что его песни вызовут только положительные эмоции.

Певец заверил поклонников, что никогда не прекращал ездить в Россию и нынешний приезд также состоялся не спонтанно. В его планах - продолжать делать работу без каких-либо ограничений так, как он считает нужным.

Pupo выступает на итальянской сцене более 40 лет. Известность ему принесла композиция Gelato Al Cioccolato. Во время его гастролей в СССР в 1985 году артист дал 40 концертов. С тех пор он не раз приезжал в Россию.

Концерт пройдет в пятницу, 15 марта. Подготовка к нему началась еще в августе 2023 года. Итальянский певец выступит с российским артистами, среди которых Михаил Боярский, Лев Лещенко, Люся Чеботина и другие.

Ранее другой итальянский певец, Аль Бано, признался, что хочет снова приехать в Россию. Он однозначно заявил, что планирует порадовать российских поклонников своими концертами.

Концерты Песни Россия Музыка
14 марта 2024, 18:17
Аль Пачино нарушил многолетнюю традицию «Оскара»
Global Look Press
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Американский актер Аль Пачино объяснил, почему нарушил регламент церемонии на кинопремии «Оскар». На вручении он не упомянул название каждого фильма перед объявлением победителя. Об этом сообщило издание Variety.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Объявлявший лауреата в категории «Лучшая картина» 83-летний Аль Пачино назвал фильм «Оппенгеймер» победителем, но даже не упомянул других претендентов на награду. Среди них были фильмы «Американская фантастика», «Анатомия падения», «Пережитки», «Убийцы цветочной луны» и «Маэстро».

Звезда трилогии «Крестный отец» объяснил, что его поведение было продиктовано волей продюсеров. Актер выразил свое изумление по поводу критики, связанной с его способом объявления победителя, отметив, что не стремился умалять значимость достижений других номинантов.

«Я просто хочу прояснить, что я не собирался никого пропускать, это был выбор продюсеров - не повторять все снова, поскольку на протяжении всей церемонии они выделялись индивидуально. Я глубоко сопереживаю тем, кто пострадал из-за этой оплошности», - сказал актер.

На церемонии картина «Оппенгеймер» получила «Оскар» как лучший фильм. Ленту номинировали в 13 категориях, в семи из которых она получила награду.

Награды Фильмы Актеры Премия «Оскар»
14 марта 2024, 18:03
Звезде «Людей Икс» удалили грудь из-за рака
Global Look Press
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Звезде фильма «Люди Икс: Апокалипсис» Оливии Манн сделали операцию по удалению обеих молочных желез после обнаружения рака груди. Об этом 43-летняя американская актриса рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Артистка уточнила, что диагноз ей поставили в апреле 2023 года. Она вместе с сестрой прошла тест на ген, вызывающий рак. Несмотря на отрицательный результат и чистую маммограмму, лечащий врач посоветовал Манн также сделать МРТ, УЗИ и биопсию, которая и подтвердила наличие быстро развивающейся и агрессивной опухоли в обеих железах.

Актриса около 10 месяцев боролась с недугом и четыре раза ложилась под нож хирурга, что позволило предотвратить развитие рака. По ее словам, шанс на выживание составлял 37%.

«Я держала в тайне диагноз, чтобы люди не видели мое беспокойство, обезболивающее и больничные халаты», - поделилась Манн.

Ранее у звезды сериалов «Глухарь» и «След» Андрея Балякина нашли опухоль. Актер успешно перенес микрооперацию.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фильмы Рак

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