Инстасамка отсудила у Ярушина два миллиона рублей за нарушение авторских прав

Скандал разразился из-за песни «За деньги да», которую артистка Мария Бойко - Mia Boyka - исполнила в шоу Ярушина Muzloft.

Музыканты и сама Мария долго не могли найти нужные аккорды для исполнения кавера. Выяснилось, что он вообще один.

«Господи, как это петь? Я не понимаю!» - возмущалась тогда Бойко.

Марии все же удалось исполнить хит скандальной рэперши, чем последняя оказалась недовольна. Инстасамка потребовала у Бойко извинений и пригрозила судом. Прощения у Зотеевой никто не попросил, поэтому она исполнила свои обещания.

«Судья обязал Ярушина удалить кавер на песню Инстасамки из подкаста Muzloft с участием Mia Boyka», - указали авторы материала.

Вместе с тем Ярушин должен выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги да» в размере двух миллионов рублей, а также погасить расходы.

Ранее Инстасамка лишилась 12 миллионов рублей из-за отмены выступления в Кремле. Певица рассчитывала исполнить песню про мамонтенка в День защиты детей, но ее имя вычеркнули из списка артистов.