22 мая 2024, 16:37

Инстасамка лишилась 12 млн рублей из-за отмены выступления в Кремле

Global Look Press
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Выступление блогера Инстасамки в честь Дня защиты детей в Кремле отменили. Из-за этого артистка лишилась как минимум 12 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, певица отменила ради этого выступления два других концерта, упустив тем самым не менее 12 миллионов рублей. Она предпочла выступить бесплатно, исполнив детскую песню про мамонтенка.

Однако имя артистки убрали из списка участников. На сцене появятся Лариса Долина, Нилетто, Дима Билан, Валя Карнавал и другие известные исполнители.

Как отметил директор Инстасамки, команда артистки не знала о ее исключении из программы. Организаторы концерта сказали, что список артистов уже утвержден и не подлежит изменению.

Ранее блогер попала в фильм журналиста Аркадия Мамонтова «Иноагенты». Она попыталась связаться с авторами, чтобы прояснить ситуацию.

Кремль Концерты Инстасамка
22 мая 2024, 15:05
Умер актер из «Однажды в Америке» Ричард Форонджи
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Американский актер Ричард Форонджи, известный благодаря ролям в фильмах «Однажды в Америке» и «Путь Карлито», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию от семьи покойного.

Американский актер Ричард Форонджи, известный благодаря ролям в фильмах «Однажды в Америке» и «Путь Карлито», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Hollywood Reporter , ссылаясь на информацию от семьи покойного.

Артист скончался 19 мая. О причинах его смерти не сообщается.

Ричард Форонджи родился 3 августа 1937 года в Бруклине, Нью-Йорк, и его жизнь началась с трудных испытаний. В юном возрасте Ричард оказался вовлеченным в криминальный мир, что привело к многократным арестам и последующему заключению на 8,5 года.

Его жизнь кардинально изменилась после освобождения. В возрасте 32 лет он решил посвятить себя актерскому искусству.

Проработав некоторое время мясником, Форонджи начал посещать курсы актерского мастерства, что в конечном итоге привело его к успешной карьере в кино и телевидении. Первую значимую роль он сыграл в фильме Сидни Люмета «Серпико» 1973 года. Артист превосходно справлялся как с ролями преступников, так и полицейских, его игра всегда была убедительной и выразительной.

В течение своей карьеры Форонджи снялся в почти 70 проектах. Среди его работ можно выделить такие фильмы, как «Игрок», «Успеть до полуночи», «Охотники за привидениями 2».

Кино Фильмы Актеры
22 мая 2024, 14:47
Зрители Каннского фестиваля довели Селену Гомес до слез
Global Look Press
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Актриса и певица Селена Гомес расплакалась во время фильма «Эмилия Перез» режиссера Жака Одиара на 77-м Каннском кинофестивале. Звезду тронула бурная реакция зрителей, сообщило издание Daily Mail.

В «Эмилия Перез» 31-летняя Гомес сыграла роль жены главного героя Хуана Дель Монте, который решает разорвать связи с преступным миром и ищет спасение от преследования мексиканских властей. Фильм отразил напряжение и конфликты, с которыми сталкиваются главные герои в процессе их спасения.

Публика встретила фильм бурными овациями, вызвавшими слезы у актрисы. Зрители аплодировали в течение девяти минут.

Бывшая участница «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня в последний момент отменила поездку на Каннский кинофестиваль. Она призналась, что выбрала вместо него мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.

Кино Режиссер Фильмы Премьеры
22 мая 2024, 14:04
«Я не идеальный отец». Владимир Пресняков публично обратился к уехавшему в США сыну
РИА «Новости»
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Певец Владимир Пресняков публично поздравил своего старшего сына Никиту с 33-м днем рождения. Он опубликовал теплое поздравление в своих социальных сетях.

«Никита, сыночек мой, тебе сегодня 33. Каждый раз я хочу объять необъятное и подарить тебе всю свою любовь. И знаешь, наверняка я не идеальный отец, но у меня точно офигенно крутой, самый старший мой сын!» - написал Пресняков-старший.

Никита Пресняков, взяв псевдоним Nick Pres, в последние годы активно трудится в сфере клипмейкинга в США. В 2023 году появились слухи о получении им американского гражданства, однако сам Никита опроверг эти сообщения.

Недавно музыкант анонсировал свой первый гастрольный тур по Соединенным Штатам. Однако билеты на концерты раскупают неохотно. Критик Павел Рудченко заявил, что музыкальная карьера Никиты Преснякова в США обречена.

Музыка Шоу-бизнес
22 мая 2024, 12:59
«Сорвались с цепи». Жена Михаила Ширвиндта пожаловалась на родственников
РИА «Новости»
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Анастасия Ширвиндт, супруга известного телеведущего Михаила Ширвиндта, обеспокоена по поводу разобщенности внутри семьи. Она написала об этом в своих социальных сетях.

Женщина утверждает, что проблемы в отношениях усугубляются из-за того, что родственники стремятся любой ценой доказать свою правоту.

«Весь месяц май я офигеваю от людей. От того, как ближнее и дальнее окружение буквально сорвалось с цепи. Каждый день я оказываюсь меж двух отстаивающих свою позицию огней и отчаянно пытаюсь донести мысль о том, что никакие убеждения не могут быть важнее человеческих отношений», - заявила она.

Ранее внутри Театра сатиры после смерти его многолетнего руководителя Александра Ширвиндта разгорелся скандал. Раздоры в театральной труппе возникли после того как было принято решение отменить спектакль «Где мы?..», в котором артист играл главную роль.

Актер Александр Олешко предложил превратить запланированное представление в памятный вечер с участием коллектива спектакля, однако руководство театра не поддержало эту инициативу.

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