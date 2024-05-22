Инстасамка лишилась 12 млн рублей из-за отмены выступления в Кремле

По данным издания, певица отменила ради этого выступления два других концерта, упустив тем самым не менее 12 миллионов рублей. Она предпочла выступить бесплатно, исполнив детскую песню про мамонтенка.

Однако имя артистки убрали из списка участников. На сцене появятся Лариса Долина, Нилетто, Дима Билан, Валя Карнавал и другие известные исполнители.

Как отметил директор Инстасамки, команда артистки не знала о ее исключении из программы. Организаторы концерта сказали, что список артистов уже утвержден и не подлежит изменению.

Ранее блогер попала в фильм журналиста Аркадия Мамонтова «Иноагенты». Она попыталась связаться с авторами, чтобы прояснить ситуацию.