Инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения Кэти Перри
Певице Кэти Перри удалось быстро похудеть благодаря диете, разработанной ее супругом Орландо Блумом. Об этом инсайдер сообщил журналистам Daily Mail.
Артистка недавно анонсировала выпуск нового трека Woman’s World и разместила в соцсетях фото в купальнике. Подписчики сразу же начали обсуждать ее слишком стройную фигуру. Некоторые заподозрили Перри в приеме популярного лекарства для диабетиков. Пользователи также обвинили артистку в том, что она отредактировала снимок в фоторедакторе.
Источник из ее окружения опроверг эти слухи. Он уточнил изданию, что Перри похудела за счет диеты Орландо Блума и тренировок.
«Она любит острую еду, куриные наггетсы и сладкое, но в последнее время она стала более дисциплинированной», - сказал он.
Ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли весит менее 45 килограммов. Артистку не смущает ее чрезмерная худоба, она полностью довольна своей фигурой.