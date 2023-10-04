Ингеборгу Дапкунайте заподозрили в обмане покупателей московской квартиры

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Дапкунайте продала трехкомнатную квартиру на Никитском бульваре. Покупатели заявили, что артистка подставила их. По данным издания, звезда экрана взяла у них деньги еще весной, после чего уехала из России в Лондон. При этом Дапкунайте якобы не решила все вопросы с документами в Росреестре.

Из-за этого покупатели не могли вступить в право собственности и прописаться в новой жилплощади, а сама актриса перестала выходить на связь. В итоге в июле покупатели подали иск против артистки. Новые собственники выиграли суд.

Как уточнил Life, эта трехкомнатная квартира стоит около 100 миллионов рублей. Она находится в историческом доме рядом с Арбатом и Кремлем.

В июне стало известно, что певица Земфира* (настоящее имя - Земфира Рамазанова*) продала свою квартиру в центре Москвы. По данным разных СМИ, недвижимость досталась подруге артистки - актрисе Ренате Литвиновой.

* Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.