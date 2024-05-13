Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более полумиллиона рублей

По информации издания, после переезда в Европу Дапкунайте пренебрегает не только личными налоговыми обязательствами, но и ведением своего бизнеса в России. Ее фирма «Скиллз Акэдеми\" с 2020 года не подавала отчеты. Налоговая начала ликвидацию компании.

В фирме Дапкунайте принадлежит 50% акций, второй половиной владеет ее бывший муж, адвокат и ресторатор Дмитрий Ямпольский.

Ранее артистка обманула покупателей своей московской квартиры на Никитском бульваре. Покинувшая Россию Дапкунайте взяла деньги у новых владельцев еще весной, после чего уехала в Лондон. После она не выписалась из квартиры и перестала выходить на связь с покупателями.