19 января 2024, 01:54

Имя Киркорова исчезло с петербургской афиши «Золотого граммофона»

РИА «Новости»
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Ежегодную музыкальную премию «Золотой граммофон» проведут без певца Филиппа Киркорова, чье участие ранее заявляли организаторы. На это указывает изменившаяся афиша в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Премия «Золотой граммофон-2024» состоится 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Еще 27 декабря имя Киркорова было в списке как одного из основных участников. Однако на обновленной афише, размещенной в соцсетях 16 января, Филиппа Киркорова уже не было.

За несколько дней до Нового года певец посетил скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого его вырезали из музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ и шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Из-за участия в «голой» тусовке в «Мутаборе» Киркоров лишился и ряда контрактов. Король эстрады расстроился, что никто не стал его защищать и воспринял равнодушие коллег по сцене как «удар в спину».

Санкт-Петербург Филипп Киркоров Соцсети Новый год
18 января 2024, 22:38
Умер актер из «Интердевочки» Торстен Валунд
РИА «Новости»
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Шведский актер Торстен Валунд, известный в России по фильму «Интердевочка», умер в 85 лет. Об этом сообщило Sveriges Radio.

По данным журналистов, Валунд ушел из жизни 16 января. Причина его смерти не называлась.

Карл Торстен Валунд родился в 1938 году под Стокгольмом. Первый его дебют в кино состоялся в середине 1950-х годов.

За свою карьеру актер успел сняться в более чем 90 кинолентах и сериалах. Среди них: «Расмус, Понтус и Токер», «Кровавые дорожки», «Малютка Чорвен, Боцман и Мозес», «Ищейка» и «Комиссар Мартин Бек».

Российский зритель узнал актера по роли Гюнвальда в фильме «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского. В «Интердевочке» швед сыграл вместе с Еленой Яковлевой, Ингеборгой Дапкунайте, Любовью Полищук, Ириной Розановой и другими артистами.

Также артист работал на озвучке и дубляже. Валунд был шведским голосом профессора Дамблдора в «Гарри Поттере».

Кино Фильмы Актеры
18 января 2024, 22:29
Янковский решил «уколоть» раскритиковавшего актеров Кологривого
РИА «Новости»
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Актер Филипп Янковский упомянул Никиту Кологривого, который выступал с критикой в адрес коллег, на премьере фильма «Прелесть» в кинотеатре «Художественный». Янковского процитировало издание Woman.ru.

«Кино - это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», - сказал он.

После слов Янковского в зале раздались аплодисменты. Затем актер отметил, что ему повезло сниматься у режиссера Андрея Тарковского в фильме «Зеркало».

«Там была очень высокая культура съемки, к которой нам всем надо по возможности и таланту идти», - добавил артист.

В начале января Никита Кологривый раскритиковал работу актеров «Слова пацана» , отметив, что не стал смотреть сериал из-за своих коллег. По словам артиста, ему легко было играть роль Кащея, ведь он вырос в таких местах в отличие от Ивана Янковского.

Накануне телеканал НТВ опроверг отмену показа сериала «Слово пацана». Как заявили в пресс-службе канала, телевизионная премьера сериала Жоры Крыжовникова запланирована на весну.

Сериалы Кино Фильмы Актеры
18 января 2024, 21:36
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
РИА «Новости»
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Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к каналу режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Он насчитывал около 1,6 миллиона подписчиков.

При попытке перейти на «БесогонTV» на YouTube приходит уведомление о том, что страница недоступна.

«Этот аккаунт заблокировали за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», - указали в сообщении, опубликованном на удаленном канале Михалкова.

В одноименной программе «Бесогон», которая выходит на телеканале «Спас», Никита Михалков освещает политические события, происходящие в России и других странах.

В июле 2023 года видеохостинг YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина, за которым следили 300 тысяч подписчиков, писал RT.

А Савеловский суд Москвы не стал блокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой из-за видеоролика с нецензурной лексикой.

Интернет Россия YouTube Никита Михалков
18 января 2024, 14:48
Комика Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево
РИА «Новости»
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Шоумена Александра Гудкова заметили в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

«Александр Гудков вернулся в Россию», - указали в материале.

Работавшего в команде шоу «Вечерний Ургант» артиста заметили в Шереметьево. Он шел в коричневом худи и черных штанах, в руках держал пуховик, а на голову надел кепку. Его успели снять на видео, когда Гудков разговаривал с кем-то по телефону.

Судя по информации из открытых источников, комик периодически появляется в России. В конце декабря он снялся в шоу российский модели Марии Миногаровой «Позавчерашние новости». Видео вышло на YouTube-канале три недели назад. Предположительно, съемки проходили в Москве.

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что Гудков прилетел в Россию из Армении. Официально подтверждения информации нет.

На своей странице в Instagram* он сделал репост видео в Stories со спектакля «Потерянное зеркальце», где сыграл роль «антракта». Судя по расписанию семейного мюзикла, следующие представления состоятся 18 и 19 января в Тбилиси. Примет ли участие в этих спектаклях Гудков, неизвестно.

В прошлом году комика призвали признать иноагентом. С этой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Соцсети Спектакль Аэропорт Шереметьево

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