Имя Киркорова исчезло с петербургской афиши «Золотого граммофона»

Премия «Золотой граммофон-2024» состоится 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Еще 27 декабря имя Киркорова было в списке как одного из основных участников. Однако на обновленной афише, размещенной в соцсетях 16 января, Филиппа Киркорова уже не было.

За несколько дней до Нового года певец посетил скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого его вырезали из музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ и шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Из-за участия в «голой» тусовке в «Мутаборе» Киркоров лишился и ряда контрактов. Король эстрады расстроился, что никто не стал его защищать и воспринял равнодушие коллег по сцене как «удар в спину».