«Имею право». МакSим заявила, что больше не поедет в концертные туры

«Так болеть, как отболела я, не пожелаешь никому», - поделилась МакSим.

Певица тяжело перенесла ковид летом 2021 года, она долгое время пролежала в коме, и ее выздоровление назвали чудом. Врачи не обещали, что она встанет на ноги, но певица не только научилась ходить заново, но и читать, говорить.

«Организм мне очень-очень в этом помог. Мой собственный потенциал», - отметила собеседница Гурьяновой.

МакSим заявила, что в ближайшее время долгосрочных концертных туров не будет, но возможно, будут выступления в отдельных городах.

«Несмотря на новую волну популярности, и сколько бы это ни было денег, сколько бы это ни стоило, я пока чувствую, что имею право поддаться этому чувству и не врать самой себе», - подчеркнула исполнительница.

МакSим заявила, что решила беречь свое здоровье ради себя, своих близких и дочек, которым «очень нужна мама».

Певица считает, что Бог зачем-то оставил ее в этом мире. Она отметила, что после болезни стала внимательнее и добрее относиться к людям.