Актер и поэт были первыми, кто поздравил примадонну с 75-летием. Специально для нее они записали видеоролик. При этом артисты встретились случайно.

«В Ялте в ресторане „Ореанда“ ко мне подошел Резник и предложил: „Давай вместе поздравим Аллу!“. Ну мы и записали этот маленький ролик на двоих», - рассказал Садальский.

Позже, после публикации ролика, Резник сказал, что хотел поздравить Пугачеву лично. Он добавил, что Садальский спровоцировал его на запись видео. Это вызвало недоумение у актера, который подчеркнул, что инициатива записать поздравление принадлежала именно поэту. Он решил, что тот просто испугался.

«Чего-то Илюша испугался. Хотя ему 86 лет, чего уж бояться!» - отметил актер.

Ранее Садальский заступился за Пугачеву перед депутатами. Он призвал не признавать артистку иноагентом.