17 мая 2024, 19:09

«Илюша испугался». Садальский — о совместном с Резником поздравлении для Пугачевой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Актер Станислав Садальский заявил, что поэт Илья Резник побоялся публично поздравить певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Таким образом он прокомментировал их совместное видеопоздравление, сообщил портал «СтарХит».

Актер и поэт были первыми, кто поздравил примадонну с 75-летием. Специально для нее они записали видеоролик. При этом артисты встретились случайно.

«В Ялте в ресторане „Ореанда“ ко мне подошел Резник и предложил: „Давай вместе поздравим Аллу!“. Ну мы и записали этот маленький ролик на двоих», - рассказал Садальский.

Позже, после публикации ролика, Резник сказал, что хотел поздравить Пугачеву лично. Он добавил, что Садальский спровоцировал его на запись видео. Это вызвало недоумение у актера, который подчеркнул, что инициатива записать поздравление принадлежала именно поэту. Он решил, что тот просто испугался.

«Чего-то Илюша испугался. Хотя ему 86 лет, чего уж бояться!» - отметил актер.

Ранее Садальский заступился за Пугачеву перед депутатами. Он призвал не признавать артистку иноагентом.

Интервью Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес
17 мая 2024, 19:24
«Три-пять миллионов рублей». Блогер Лерчек назвала комфортный ежемесячный заработок
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) назвала заработок, который ей нужен ежемесячно для комфортной жизни. Ее слова передал Telegram-канал портала Super.

«Я думаю, что три-пять миллионов [рублей] в месяц», - заявила блогер.

Она отметила, что такая сумма может шокировать поклонников, поэтому уточнила, что в нее также входят траты на детей, родителей, брата и прочие личные расходы.

Кроме того, Чекалина перечислила минусу популярности. К ним она отнесла излишнее внимание к личной жизни и беспричинная ненависть. Блогер отметила, что помимо этого ее могут раздражать излишне докучливые вопросы журналистов.

Ранее Лерчек пожаловалась, что все заработанные ею деньги уходят на погашение старых задолженностей. Она со слезами на глазах рассказала о выплате долга перед Федеральной налоговой службой в 23 миллиона рублей.

Долги Блогеры Россия Деньги
17 мая 2024, 18:19
Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в истории Великобритании музыкантом с состоянием в миллиард фунтов стерлингов. Он занял 165 место в рейтинге самых богатых жителей Соединенного Королевства, сообщила газета The Sunday Times.

По данным издания, в 2023 году состояние Маккартни составляло 50 миллионов фунтов стерлингов. Заработать миллиард фунтов стерлингов музыканту помогли начисления за авторские права, доходы от гастрольного турне Got Back, в котором он отыграл 35 концертов, а также успех кавера на песню 1968 года Blackbird в исполнении американской певицы Бейонсе.

Несмотря на то, что группа The Beatles распалась 50 лет назад, коллектив остается самым продаваемым в истории. Экс-участники и наследники «Великолепной четверки» каждый год получают миллионную прибыль от компании Apple Corps.

Ранее американская певица Тейлор Свифт присоединилась к списку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Ее состояние превысило миллиард долларов.

Великобритания Музыка
17 мая 2024, 18:12
Настасья Самбурская выложила откровенное фото в полупрозрачном платье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенной позе в полупрозрачном белом платье с корсетом. Она выложила снимок в своих социальных сетях.

Известная по роли в сериале «Универ» артистка надела черный бюстгальтер, который было видно из-под платья без бретелей. Корсет подчеркнул фигуру звезды.

Образ дополнили прическа в ретро-стиле и макияж с темной помадой и черными стрелками.

Ранее жена шеф-повара Ивлева опубликовала фото в откровенном топе без бюстгальтера. Снимок она сделала во время совместного отпуска пары на Мальдивах.

Актриса Элизабет Херли также обнажила грудь для фотосессии в журнале. Стилист выбрал для съемок прическу с эффектом растрепанных волос и нюдовый макияж.

Фото Сериалы Кино Настасья Самбурская
17 мая 2024, 17:57
Анджелину Джоли заподозрили в романе со звездой «Мастера и Маргариты» Аугустом Дилем
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в компании немецкого артиста, а также звезды российского фильма «Мастер и Маргарита» Аугуста Диля. Пару заподозрили в романе, сообщил сайт The Bild.

По данным издания, Джоли и Диля застали в индийском ресторане Mr. Chai Wala в Берлине за ужином. После трапезы актеры пошли гулять по столичным улицам.

Журналисты напомнили, что знакомство Джоли и Диля произошло в 2008 году на съемочной площадке фильма режиссера Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Тогда немецкий актер исполнил роль офицера СС. Джоли, будучи замужем за актером Брэдом Питтом, сыгравшего лейтенанта Альдо Рейна, приезжала навестить супруга.

Спустя два года Джоли и Диль сыграли семейную пару в киноленте «Солт». Кроме дружбы, актеров объединяет общий интерес к творчеству поэта Райнера Марии Рильк.

Осенью 2016 года Джоли разорвала отношения с Питтом. Развод с супругом принес актрисе 100 миллионов долларов.

Актеры Анджелина Джоли

Новости по теме