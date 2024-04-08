Илону Маску пригрозили штрафом за конфликт с бразильским судьей

«X должен воздерживаться от неподчинения любому уже изданному постановлению суда, включая выполнение любой повторной активации профиля, который был заблокирован этим Верховным судом», - заявил судья.

Александр ди Мораеш постановил провести расследование по факту препятствования правосудию. По информации агентства, если X не выполнит постановления суда и не заблокирует аккаунты, соцсеть оштрафуют на 100 тысяч реалов (19 740 долларов) за день «просрочки».

Скандал разгорелся после того, как Илон Маск сообщил о требовании Верховного суда Бразилии заблокировать аккаунты за распространение фейковых новостей во время правления бывшего президента Жаира Болсонару. Бизнесмен обвинил судью в «наглом и неоднократном» нарушении конституции, введении цензуры, угрозах арестовать сотрудников соцсети и заблокировать X в Бразилии.

Жаир Болсонару уехал в США перед инаугурацией Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Сторонники экс-президента устроили беспорядки и ворвались в здание Национального конгресса.