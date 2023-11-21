21 ноября 2023, 06:52

Илона Маска пообещали не отменять в США из-за антисемитских постов

Unsplash
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Правительство США не согласилось с позицией бизнесмена Илона Маска в отношении евреев, но не прекратило сотрудничать с его компанией SpaceX. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Мне неизвестно о каких-либо усилиях, направленных на то, чтобы снять нашу озабоченность его риторикой. <…> Но это не означает, что мы соглашаемся с антисемитской риторикой, которую он распространяет, или в какой-либо форме потворствуем ей», - сказал он.

Партнерство между частным сектором и государством, по словам Джона Кирби, принесло реальную пользу. Он заявил, что глупо отказываться от предложенных бизнесом инноваций. Представителю Белого дома неизвестно о переговорах по поводу прекращения сотрудничества с SpaceX из-за антисемитских взглядов ее владельца в соцсетях.

Скандал спровоцировал пост одного из пользователей X (бывшего Twitter). Он обвинил еврейские сообщества в продвижении ненависти к белым людям - такой же, какую они требовали прекратить в отношении себя. Илон Маск согласился с этим утверждением.

Незадолго до этого бизнесмен решил открыть международным гуманитарным организациям доступ к спутниковой связи Starlink в секторе Газа.

Министерство связи Израиля выступило против такого решения.

Белый дом в США SpaceX Илон Маск
21 ноября 2023, 03:40
«Сколько я вам должен?» Shaman рассказал, как шутит над Лепсом
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, часто шутит при встрече с Григорием Лепсом. Об этом исполнитель рассказал на шоу «Команда» онлайн-кинотеатра KION.

Молодой певец признался, что в начале своей карьеры выступал в ресторане, чтобы финансово помогать родителям. В том числе - с хитами Григория Лепса.

«В ресторане работал, пел его драйвовые песни. Помню, когда мы впервые с ним встретились. Я так себе и представлял этого человека», - рассказал Shaman.

И теперь, вспоминая то время, Shaman при встрече с Лепсом часто в шутку спрашивает, сколько он ему должен.

Ярослав Дронов также признался, что они с Лепсом часто говорят на философские темы, обсуждают музыку и религию.

Ранее российский режиссер и актер Никита Михалков назвал Ярослава Дронова «прекрасным певцом» , добавив, что не имеет ничего против творчества музыканта.

Песни Музыка
21 ноября 2023, 03:12
Гузеева отругала участницу шоу «Перепой звезду» за песню Artik & Asti
YouTube
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева разозлилась на участницу популярного шоу «Перепой звезду!» Софию Салехову. Девушка исполнила песню «Девочка, танцуй» группы Artik & Asti. Выпуск передачи опубликовали на сайте Первого канала.

В эфире программы Гузеева стала ругать 25-летнюю вокалистку, отметив, что ее «не хочется утешать».

«Я обожаю эту песню („Девочка, танцуй“ - прим. ред.), расставание - это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки? Вас не хочется утешать», - отметила телеведущая.

Актриса рассказала о своих слезах, когда впервые услышала композицию Artik & Asti.

«Песня не случилась, я сейчас сижу такая расстроенная, честно вам хочу сказать», - резюмировала она.

В предыдущем эфире шоу «Перепой звезду!» Лариса Гузеева не смогла сдержать слез , когда услышала песню «Город, которого нет». По словам телеведущей, песня Игоря Корнелюка очень сильно напоминает ей о Санкт-Петербурге.

Первый канал Песни Телевидение Ток-шоу
21 ноября 2023, 01:22
Умерла работавшая над фильмом «Три мушкетера» Лариса Токарева
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Актриса и художник-постановщик Одесской киностудии Лариса Токарева скончалась на 77 году жизни.  Об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

Наиболее популярной среди зрителей работ Токаревой является художественная постановка «Три мушкетера» в сотрудничестве с режиссером Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем.

Лариса Токарева родилась 7 сентября 1947 года в Красноярске. Училась в Красноярском художественном училище имени Сурикова, а также закончила художественный факультет ВГИКа. Творческая карьера Токаревой началась на Одесской киностудии. В 1975 году вышел первый фильм с ее участием «Мальчишки ехали на фронт».

Среди поздних работ постановщицы наиболее известными являются фильмы «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992 год) и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993 год).

В 2012 году Ларисе Токаревой присвоили звание заслуженного деятеля искусств Украины. Одной из последних работ кинодеятеля стал фильм «Улыбка Бога, или Чисто одесская история».

Одесса Художники Фильмы
20 ноября 2023, 23:30
Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» и «Трех мушкетерах» актер Джосс Экленд
Википедия
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Британский актер театра и кино Джосс Экленд ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на заявление семьи актера. О причинах смерти Экленда пока не сообщили.

«Благодаря своему характерному голосу и волевому характеру он привнес в свои роли уникальную силу и серьезность. Его будут помнить как одного из самых талантливых и любимых актеров Великобритании», - сказано в сообщении родных актера.

Джосс Экленд родился в Лондоне в 1928 году. Он окончил центральную школу речи и драмы и с 17 лет играл на сцене. Актер снялся в более чем 130 фильмах и телепроектах. В том числе, он сыграл д’Артаньяна в телесериале «Дальнейшие приключения трех мушкетеров» (1967 год), короля Эдуарда VII в фильме «Происшествие на водопаде Виктория» (1991), Анри Матисса в фильме «Прожить жизнь с Пикассо» (1996) и Уинстона Черчилля в телефильме «Выше и выше» (2006).

Великобритания Кино Театры Актеры

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