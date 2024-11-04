04 ноября 2024, 04:26

Илона Броневицкая назвала своего сына Стаса Пьеху «наркоманом в ремиссии»

РИА «Новости»
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Илона Броневицкая в эфире телеканала «Беларусь» призналась, что ее сын Стас Пьеха страдает от неизлечимой наркотической зависимости. При этом она отметила, что певец уже давно не употребляет наркотики.

«Зависимость меняет химические процессы, когда радость уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», - отметила телеведущая.

Броневицкая заявила, что наркомания - неизлечимое заболевание. Своего сына лона назвала «наркоманом в огромной-огромной ремиссии».

Пьеха ранее признался, что переживает душевный кризис. Он отметил, что время от времени у него случаются моменты, когда все вокруг кажется бессмысленным.

Наркотики Стас Пьеха
30 октября 2024, 13:09
Звезду сериала «Интерны» экстренно прооперировали в Москве
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Актера и лидера музыкальной группы «План Ломоносова» Александра Ильина прооперировали в Москве из-за аппендицита. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, 40-летний артист накануне пожаловался на боли в животе. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где провели операцию. Все прошло благополучно, и сейчас он восстанавливается в палате.

Больше всего Ильин известен по одной из главных ролей в сериале «Интерны» - молодого врача Семена Лобанова. Актер приходится племянником народному артисту России Владимиру Ильину.

Ранее в ту же больницу и тоже с подозрением на аппендицит доставили народную артистку России Алену Яковлеву , однако у нее этот диагноз не подтвердился, и ее вскоре выписали.

Больницы Сериалы Москва
30 октября 2024, 12:54
«Я не знаю, откуда они берут это». Жена Ливанова опровергла слухи, что ему стало хуже
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Telegram-канал Shot сообщил, что у народного артиста РСФСР Василия Ливанова якобы появились проблемы с ногами и речью после недавно перенесенного инсульта. Однако жена актера Елена Арсеньевна в разговоре 360.ru опровергла эту информацию.

«Василий Борисович себя чувствует соответствующим образом - своему возрасту, перенесенному заболеванию. Он восстанавливается. Все неплохо. Я не знаю, откуда они берут это», - рассказала она.

Собеседница 360.ru напомнила, что скорую помощь могут вызвать не только по важным причинам, но и, например, для того, чтобы сделать укол.

Ранее Shot сообщал, что у 89-летнего Ливанова обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза, однако она не прогрессирует, поэтому пока ему просто предстоит раз в год наблюдаться у онколога.

Болезни Актеры
30 октября 2024, 03:51
Ванга сделала удивительное предсказание отцу Киркорову
РИА «Новости»
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Внебрачный сын Бедроса Киркорова певец Александр Матвеев рассказал об удивительном предсказании, которое сделала его отцу болгарская провидица Ванга. Об этом написало издание mk.ru.

«Ему Ванга однажды сказала: „Ты сам сможешь себя лечить, но ты не имеешь права лечить кого-то другого. Это будет отражаться на твоем роде“», - сообщил Матвеев.

По его словам, Бедрос Киркоров смог дожить до 92 лет, потому что Ванга была права и он действительно может себя лечить.

Ранее Бедросу Киркорову запретили водить машину. Он принимает препараты, среди побочных эффектов от которых - несовместимость с вождением автомобиля. Также Киркорову-старшему рекомендовали воздержаться от деятельности, требующей высокой концентрации внимания.

Филипп Киркоров
29 октября 2024, 15:44
Дирижер Башмет добился выселения лишних жильцов из своей квартиры
Global Look Press
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Тверской суд Москвы постановил выписать из квартиры Юрия Башмета бывшего собственника и пятерых жильцов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить исковые требования истца, решением суда снять с регистрационного учета ответчиков», - заявил судья.

Музыкант купил квартиру в 2008 году, по условиям договора жилье продавалось свободным от других лиц. Несмотря на это, в квартире оказался зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи. Все 16 лет Башмет оплачивал коммуналку за себя и других жильцов.

Ранее в центре Москвы арестовали два нежилых помещения в особняке, расположенном в Чистом переулке.

Суд Москва Квартиры

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