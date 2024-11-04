Илона Броневицкая назвала своего сына Стаса Пьеху «наркоманом в ремиссии»

«Зависимость меняет химические процессы, когда радость уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», - отметила телеведущая.

Броневицкая заявила, что наркомания - неизлечимое заболевание. Своего сына лона назвала «наркоманом в огромной-огромной ремиссии».

Пьеха ранее признался, что переживает душевный кризис. Он отметил, что время от времени у него случаются моменты, когда все вокруг кажется бессмысленным.