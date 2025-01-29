Илон Маск стал номинантом на Нобелевскую премию мира

Он опубликовал ответное письмо оргкомитета с подтверждением выдвижения кандидатуры на Нобелевскую премию мира 2025 года. Гримс поблагодарил всех, кто помог подать заявку.

«Предложение о том, что господин Илон Маск за его последовательную поддержку основополагающего права человека на свободу слова и, таким образом, мира, получит Нобелевскую премию мира 2025 года, было успешно представлено сегодня», - объявил он.

В 2022 году Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. До сделки он часто критиковал предыдущее руководство за блокировку консерваторов , жесткую цензуру и нежелание реализовать потенциал популярной платформы. После вступления в права бизнесмен переименовал соцсеть в X, изменил правила публикации контента и выхода рекламы.