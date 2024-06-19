19 июня 2024, 12:42

«Их выбор». Домогаров высказался об уехавших из России артистах

Global Look Press
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Актер Александр Домогаров заявил, что не осуждает артистов, уехавших из России после 24 февраля 2022 года. Своим мнением он поделился с изданием «Аргументы и факты».

Актер Александр Домогаров заявил, что не осуждает артистов, уехавших из России после 24 февраля 2022 года. Своим мнением он поделился с изданием « Аргументы и факты ».

«Кто я такой, чтобы их осуждать? Это их выбор, жизнь. Не имею такого права. У меня резко отрицательное отношение к тем, кто из-за бугра начинает оскорблять мою родину. Злятся, говорят и громко кричат скорее те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это», - заявил артист.

По его мнению, уехавшие из России артисты ведут себя так, чтобы поддержать к себе интерес, и от безнадежности. Домогаров предположил, что часть из них уехали, не разобравшись, что происходит, а теперь им страшно вернуться. Он добавил, что в трудной ситуации всегда нужно быть со своей страной, даже если она не права.

Ранее Домогаров уволился из Театра Моссовета. Причиной этого стал его конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым.

Россия Актеры Шоу-бизнес
19 июня 2024, 12:21
«Любят сочинять истории». Анастасия Решетова ответила на слухи о романе с мужем Алсу
Global Look Press
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Модель Анастасия Решетова ответила на обвинения в романе с бывшим мужем певицы Алсу бизнесменом Яном Абрамовым. Она рассказала о личной жизни на странице в социальной сети Instagram*.

Решетова уточнила, что за последний год у нее сильно поменялось мнение об отношениях с женатыми мужчинами благодаря психотерапии. По ее словам, у нее сейчас есть молодой человек.

«Даже если бы я сейчас не была в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера», - заявила модель.

Она добавила, что не любит вопросы про личную жизнь и старается не делать на ней акцент.

«Выходит так, что иногда приходится расставлять все точки над „i“, ибо желтая пресса и ее читатели очень любят сочинять истории про мою жизнь. Задолбали», - написала модель.

Ранее стало известно, почему Алсу не комментирует развод с Абрамовым. Журналист Олег Цуриков предположил, что певица это делает из-за договора.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Модели Отношения Громкие разводы Шоу-бизнес
19 июня 2024, 11:36
Галкин снялся с Пугачевой и детьми в ресторане на Кипре
РИА «Новости»
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Юморист Максим Галкин* посетил на Кипре ресторан вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми. Фотографию он опубликовал на своей странице в социальной сети с Instagram**.

Юморист отпраздновал 18 июня свое 48-летие в ресторане со своими близкими. На снимке он встал рядом с женой, дочерью Лизой и сыном Гарри. В кадр также попал большой торт, на котором написано: «Любимому мужу и папе».

Галкин* и его сын выбрали для праздничного мероприятия белые футболки, Пугачева надела макси-платье с цветочным принтом и облегающий лонгслив. Их дочь позировала в серебристом платье и белом пиджаке. В ее руках была кожаная мини-сумка Prada стоимостью около 175 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. На фоне влажности и высоких температур у нее опухают ноги.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Кипр Алла Пугачева Максим Галкин Рестораны Шоу-бизнес
19 июня 2024, 11:09
Хаматову уволят из Нового Рижского театра
РИА «Новости»
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Актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. Об этом сообщило местное издание Delfi.

По информации источника издания, художественный руководитель театра Алвес Херманис оказался недоволен работой с артисткой. По его мнению, она не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя. Более того, билеты на спектакли с участием Хаматовой продаются плохо, а критики ставят ее актерской игре низкие оценки.

Официально Новый Рижский театр пока не объявлял об увольнении актрисы, однако, по словам источника, этот вопрос уже решен и артистка покинет труппу.

Сама Хаматова рассказала журналистам, что у нее много и другой работы, помимо постановок в Новом Рижском театре. Она развивает свои проекты не только в Латвии и ей стало непросто совмещать эту деятельность.

Ранее Латвийский национальный театр разорвал соглашение об аренде с организаторами гастролей спектакля «Записки сумасшедшего» российского режиссера Дмитрия Крымова, в котором главную роль должна была исполнить Хаматова. Учреждение также ввело мораторий на постановки на русском языке.

Латвия Спектакль Театры Актеры Чулпан Хаматова
19 июня 2024, 05:30
Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи
РИА «Новости»
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Отец покойной певицы Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев настраивает его внука против членов семьи по маминой линии. Об этом он рассказал изданию VOICE.

По словам Владимира, их отношения с Шепелевым до сих пор остаются напряженными. Мужчина не настаивает на встрече с внуком и считает, что мальчику внушают неприятные вещи про семью со стороны покойной исполнительницы.

«Когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: „А зачем вы украли наш дом и наши деньги?“. Во второй раз он увидел мою жену и сказал: „Бабушка, а папа сказал, что ты умерла“», - рассказал Владимир.

Он уточнил, что тогда его внуку было чуть больше двух лет. Мужчина подчеркнул, что после подобного сомневается, что сможет взять инициативу в свои руки и пойти на встречу с ребенком.

Дети Жанна Фриске

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