Игорю Николаеву после выписки предписали не покидать дом без необходимости
Певца и композитора Игоря Николаева выписали из больницы после коронарного шунтирования, сообщил Shot. По информации источника Telegram-канала, артист будет продолжать восстановление дома.
Необходимость в стационаре отпала на фоне положительной динамики в состоянии Николаева, добавил собеседник Shot.
По данным канала, теперь для артиста главную опасность представляет коронавирус. Из-за ослабленного иммунитета ему предписали не покидать дом без нужды и минимизировать контакты с посторонними людьми.
Ближайший концерт музыканта должен пройти 7 ноября в Новосибирске. Его вернули в гастрольный график артиста.
О госпитализации Николаева стало известно в середине сентября. По данным Telegram-канала «112» , врачи оценивали его состояние как тяжелое и поместили артиста в палату интенсивной терапии. Официально эти данные не подтверждали.
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