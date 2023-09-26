Игоря Николаева не выписали из больницы
Врачи оставили композитора и певца Игоря Николаева в больнице еще на несколько дней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По словам источника канала, Николаев проведет в стационере больше времени, чем планировалось из-за особенностей восстановления.
В связи с этим концерты музыканта, запланированные на первую половину ноября, перенесли на 2024 год. Хотя выступление в Москве 18 ноября пока не отменяется.
Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем 15 ноября. После этого, по сообщениям некоторых СМИ, певца перевели в реанимационное отделение , чтобы стабилизировать его состояние. Врачи провели ему операцию на сердце - коронарное шунтирование. Хирурги восстановили нарушенный кровоток в сердечной мышце.
В пятницу, 22 сентября, стало известно, что артиста перевели обычную палату после реанимации , к нему начали пускать родных. Теперь музыканту предстоит долгая реабилитация.