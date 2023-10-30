Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

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Судя по опубликованным сведениям, Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака еще в апреле. Роспатент одобрил заявку, и исключительное право на товарный знак зарегистрировали 18 октября. Дата истечения действия - 4 апреля 2033 года.

Под этим брендом народный артист сможет торговать алкогольными (пивом, вином, ликерами, медовухой) и безалкогольными напитками, молочной продукцией, полуфабрикатами, сладостями и фастфудом, оказывать рекламные услуги и осуществлять деятельность, связанную с музыкальным оборудованием.

Ранее стало известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* закрыл ИП в России. Сейчас рок-музыкант, по данным СМИ, живет в Израиле.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.