05 апреля 2024, 18:12

Игорь Николаев пришел на день рождения Иосифа Пригожина в трауре

Global Look Press
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Певец и композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова 2 апреля посетили 55-летний юбилей продюсера Иосифа Пригожина. Поклонников изумили наряды, которые выбрала звездная пара для торжественного вечера. На опубликованных в соцсетях фото супруги запечатлены полностью в черном.

Еще одна супружеская пара знаменитостей шокировала публику за рубежом. Жена Канье Уэста Бьянка Цензори пошла в ресторан в Лос-Анжелесе в чрезмерно откровенном наряде - в одном кружевном топе и колготках. Причинное место молодой жене рэпера пришлось прикрывать сумкой.

Николаев разместил в своем блоге снимок с женой, именинником и его супругой Валерией. Поклонники обратили внимание на то, что Валерия была в ярком розовом костюме, Пригожин - в светлом поло с брюками, а Николаев и Проскурякова выглядели довольно эпатажно в полностью черных костюмах.

«Почему на день рождения в трауре?», - задалась вопросом одна из поклонниц в комментариях.

Фото Соцсети Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
05 апреля 2024, 19:07
«Оставьте меня здесь!» Тимур Родригез рухнул со сцены на глазах у зрителей
Global Look Press
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Ведущий музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» Тимур Родригез упал со сцены во время съемок телешоу. Видеозапись этого момента предоставило издание The Voice Mag.

После этих слов Родригез оказался слишком близко к краю сцены, поскользнулся и упал, запутавшись в белой ткани, которой украсили сцену во время выступления. Ему удалось быстро сориентироваться и даже пошутить.

«Со мной все в порядке, это просто цветы тяжелые. Оставьте меня здесь!» - сообщил ведущий с пола.

Из-за Еганян члена жюри Гарика Мартиросяна временно отстранили от судейства «Новой Фабрики звезд». Он приходится певице двоюродным дядей.

Инцидент произошел после выступления Нонны Еганян. Певица так впечатлила зрителей, что они начали приносить к сцене букеты. Родригез вызвался их собрать и передать конкурсантке, потому что артистка была одета в эффектный, но неудобный костюм с огромными крыльями ангела.

«Это цветы для Нонны. Она не может их взять, у нее крылья. Она не может подойти, а может только подлететь. Я сейчас все отдам», - заявил шоумен.

Музыка Цветы Шоу-бизнес
05 апреля 2024, 18:36
Mia Boyka заявила, что вся планета должна учить русский язык
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Певица Mia Boyka заявила, что вся планета должна учить русский язык. Она сказала об этом в новом эпизоде Comedy Club, который покажут на «ТНТ» 5 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба канала ИА «Интермедиа».

В разговоре с ведущими Павлом Волей и Андреем Бебуришвили певица рассказала о новом направленим в своей карьере. Она занята записью двух альбомов на иностранных языках - китайском и испанском. По просьбе ведущих Mia Boyka даже исполнила куплет на китайском языке.

Однако выяснилось, что говорить по-испански артистка не умеет, только петь. Но она и не считает это нужным.

«Я считаю, что все должны учить русский язык - вообще вся планета! - заявила Mia Boyka.

Артистка также решила попробовать себя в жанре шансона и уже успела записать дуэт с известным исполнителем Михаилом Шуфутинским. О своем взаимодействии с легендарным музыкантом она подробнее расскажет в эфире.

Ранее певица заявила, что ее бывший продюсер Александр Тарасов потребовал у 500 миллионов рублей за право исполнять ее же песни.

Русский язык Музыка Шоу-бизнес
05 апреля 2024, 17:31
«Я их съем»: Киркорова разозлил сын Тодоренко на шоу «Маска»
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Телеведущая Регина Тодоренко взяла на шоу «Маска» пятилетнего сына Майкла и посадила его рядом с собой в кресло наставника. Это не очень понравилось певцу Филиппу Киркорову, видео со съемок артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

«А мы сегодня на „Маске“ снимаем. Филипп недоволен, что Мишаня постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Вот такая у нас жизнь веселая. Не приводить больше детей на съемки, да?» - спросила телеведущая у Киркорова.

«Я их съем», - ответил он.

Народный артист Филипп Киркоров и телеведущая Регина Тодоренко на протяжении пяти лет находятся в составе жюри шоу «Маска». Для съемок нового выпуска певец выбрал костюм золотистого цвета с лацканами, похожий на узор у павлина. Дополнил образ артист большой черной шляпой.

Тодоренко пришла на съемки в менее яркой одежде, но с очень заметным гримом в розовых, фиолетовых, голубых и желтых оттенках.

Ранее ведущая решила подшутить над певцом в прямом эфире. Она назвала коллегу пожилым человеком.

Дети Филипп Киркоров Телевидение Регина Тодоренко
05 апреля 2024, 17:09
Бьянка Цензори снова появилась на публике без белья
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Избранница рэпера Канье Уэсат Бьянка Цензори снова появилась на публике в экстравагантном наряде. На этот раз она выбрала для похода в ресторан черный лиф и кремовые кружевные колготки. Белье Бьянка решила не надевать. Снимки звездной пары появились в социальных сетях.

Папарацци заметили 46-летнего рэпера и его 29-летнюю спутницу, когда те направлялись в ресторан в Лос-Анджелесе.

Бьянка собрала темные волосы в аккуратную прическу и сделала макияж. На ней было только два предмета одежды: маленький кружевной топ и полупрозрачные колготы в тон кожи. Интимные места спутница Уэста деликатно прикрыла сумочкой.

Рэпер же не изменил своему привычному стилю: надел черную куртку с капюшоном, широкие штаны и кеды.

Французы уже пригрозили Цензори санкциями за появление в общественных местах в неприличном виде. Штраф может достигнуть 15 тысяч евро.

Одежда Соцсети

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