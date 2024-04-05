Игорь Николаев пришел на день рождения Иосифа Пригожина в трауре

Еще одна супружеская пара знаменитостей шокировала публику за рубежом. Жена Канье Уэста Бьянка Цензори пошла в ресторан в Лос-Анжелесе в чрезмерно откровенном наряде - в одном кружевном топе и колготках. Причинное место молодой жене рэпера пришлось прикрывать сумкой.

Николаев разместил в своем блоге снимок с женой, именинником и его супругой Валерией. Поклонники обратили внимание на то, что Валерия была в ярком розовом костюме, Пригожин - в светлом поло с брюками, а Николаев и Проскурякова выглядели довольно эпатажно в полностью черных костюмах.

«Почему на день рождения в трауре?», - задалась вопросом одна из поклонниц в комментариях.