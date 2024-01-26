Идет расторжение договора. На концерт Лолиты в Чехове перестали продавать билеты

Читайте нас в:

Один из общественников выяснил, что сейчас идет расторжение договора о проведении мероприятия.

«Продажа остановлена. <…> Продажа билетов зависит не от нас. Мы написали письмо организатору, продажи билетов должны быть остановлены. <…> Идет расторжение договора», - сообщил источник.

Ранее концерт Лолиты отменили в Раменском. Изначально мероприятие запланировали на 15 февраля в ДК «Сатурн».

До этого выступление Лолиты решили не проводить в Новосибирске. Певица должна была выступить с шоу по случаю своего 60-летнего юбилея.

Шквал критики обрушился на артистку после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код подразумевал минимум одежды. Лолита появилась на мероприятии в соответствующем наряде.