«Идеальная во всем». Дочь Маликова поразила фанатов точеной фигурой

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«Ах, море, море», - подписала серию снимков она.

На кадрах 24-летняя Маликова позировала на песчаном берегу моря. На ней был белый раздельный купальник. Тонкую талию девушка подчеркнула украшением из бирюзовых бус. При этом лицо она решила спрятать за пышными волосами.

На другой фотографии Маликова предстала полностью погруженной в море, но сквозь прозрачную воду видно ее фигуру и те же бусы, но уже на шее.

«А можно мне такую фигуру?», «Идеальная во всем», «Самая красивая», - написали девушке поклонники.

Накануне американская актриса Шэрон Стоун разместила в соцсетях смелый снимок. Она позировала перед камерой топлес в одних плавках.

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