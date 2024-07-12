12 июля 2024, 17:27

«Идеальная во всем». Дочь Маликова поразила фанатов точеной фигурой

РИА «Новости»
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Дочь композитора и певца Дмитрия Маликова Стефания сфотографировалась на отдыхе в бикини. Снимки девушка опубликовала в социальной сети Instagram*.

«Ах, море, море», - подписала серию снимков она.

На кадрах 24-летняя Маликова позировала на песчаном берегу моря. На ней был белый раздельный купальник. Тонкую талию девушка подчеркнула украшением из бирюзовых бус. При этом лицо она решила спрятать за пышными волосами.

На другой фотографии Маликова предстала полностью погруженной в море, но сквозь прозрачную воду видно ее фигуру и те же бусы, но уже на шее.

«А можно мне такую фигуру?», «Идеальная во всем», «Самая красивая», - написали девушке поклонники.

Накануне американская актриса Шэрон Стоун разместила в соцсетях смелый снимок. Она позировала перед камерой топлес в одних плавках.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Концерты Шоу-бизнес
12 июля 2024, 17:48
«Предателей не прощают». Актер Бурляев — об антироссийских провокациях Пугачевой
РИА «Новости»
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Актер и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что считает певицу Аллу Пугачеву предательницей. Своим мнением о Примадонне он поделился в интервью для издания «Московский комсомолец».

«Она предала свою родину. Это у нее надо спросить, зачем она это делает. Эпатаж - одна из причин. Ну и потом ей надо отрабатывать свои тридцать серебреников», - сказал Бурляев.

По его мнению, если Пугачева решит вернуться в Россию, то вряд ли сможет завоевать прежнее расположение к себе.

«Если на государственном уровне ее могут простить, то народ Пугачеву не простит никогда. Потому что предателей не прощают», - заключил Бурляев.

Актер также назвал шоу-бизнес антикультурой, которая развращает людей. В пример он привел полуголое выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей. В связи с этим Бурляев призвал соблюдать нормы приличия и поднимать душу человека.

Актер и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что считает певицу Аллу Пугачеву предательницей. Своим мнением о Примадонне он поделился в интервью для издания « Московский комсомолец ».

Ольга Бузова Депутаты Россия Алла Пугачева Актеры Шоу-бизнес
12 июля 2024, 17:32
Подвести черту. Анонсирован выход неизданных песен старого состава Serebro
РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев решил выпустить пластинку с неизданными композициями старого состава поп-группы Serebro. В своем Telegram-канале он анонсировал дату выхода альбома на 19 июля.

«Этот релиз подведет черту под старой историей Serebro перед премьерой нового состава», - пояснил он.

Альбом выйдет под названием Serebro «11». В него вошли 17 треков, еще четыре - обозначены как бонус. Среди композиций - «Сладко», «Не время», «Давай держаться за руки» и «Притяженья больше нет».

Фадеев поинтересовался у подписчиков, какой из неизданных треков они ждут больше всего? В мае продюсер заявил, что будет перезапускать группу Serebro. Пока неизвестно, кто будет петь в новом составе, каким будет репертуар и когда слушатели смогут увидеть обновленную группу.

Концерты Максим Фадеев Шоу-бизнес
12 июля 2024, 16:44
«Ничего лишнего не позволял». Пригожин прямо высказался о бывшем муже Алсу
Global Look Press
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Новость о разводе певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова удивила продюсера Иосифа Пригожина. В беседе с журналистами RTVI он признался, что не ожидал от артистки публичных высказываний на эту тему.

«Мы не знаем внутренней ситуации, кухни, как они жили. Понимаете, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу», - сказал Пригожин.

Он пояснил, что не готов судить ни певицу, ни ее мужа, так как не знает подробности их жизни. При этом у него к обоим хорошее отношение.

Продюсер отметил, что для него Алсу очень дорогой человек.

«Представить себе, что она могла бы выйти вот так публично и что-то говорить на эту тему, мне вообще трудно, потому что она всегда была очень скромна, очень деликатна. Видимо, чаша терпения была переполнена», - предположил он.

По словам Пригожина, в общении Абрамов «никогда ничего лишнего не позволял себе», а то, что они с певицей решили развестись, это большая неожиданность.

Он также считает, что в этой ситуации супруги не понесут репутационные риски, а просто каждый пойдет своей дорогой.

«Все равно у них есть объединяющие мосты - это дети. И отец, и мать должны делать все для того, чтобы дети были счастливы», - сказал Пригожин.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что Алсу одна не останется после развода. По словам артиста, к певице выстроится очередь из мужчин, желающих покорить ее сердце.

Алсу Громкие разводы Иосиф Пригожин
12 июля 2024, 14:16
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили избавиться от особняка за 68 млн долларов
Global Look Press
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Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек начали избавляться от общей недвижимости. Об этом сообщили журналисты Daily Mail.

Инсайдер из окружения актеров уточнил изданию, что экс-возлюбленные выставили на продажу общий особняк, за который они хотят выручить 68 миллионов долларов. Он пояснил, что Аффлек переехал жить к своей бывшей жене Дженнифер Гарнер, а Лопес планирует через суд забрать имущество и накопления актера.

На днях другой источник сообщил СМИ, что Аффлек и Лопес, предположительно, расстались несколько месяцев назад. По его словам, актер не стал раскрывать подробности их с певицей отношений, так как старается беречь ее право на личную жизнь. Инсайдер добавил, что Аффлек планировал публично заявить о расторжении брака в мае, но передумал.

Отношения Громкие разводы Брак Актеры Дженнифер Лопес

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