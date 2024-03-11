11 марта 2024, 12:57

Ида Галич раскрыла все сделанные косметологические процедуры

РИА «Новости»
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Известная блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала подписчикам в социальных сетях о своем посещении косметолога. Она поделилась фотографией с полотенцем на голове.

Сидя в автомобиле, Галич открыто рассказала о своем стремлении поддерживать молодость и свежесть кожи лица. По словам 33-летней ведущей, она использует для омоложения некоторые косметологические процедуры.

«У меня нет филеров. Только, может, старые запасы в верхней губе. Колю ботулотоксин, люблю фототерапию BBL. Несколько раз делала альтеру. Иногда колю курс витаминов, название не выговорю», - рассказала блогер.

А вот ведущей Екатерине Андреевой удается сохранять молодость благодаря инъекциям. Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова сообщила, что телезвезда явно прибегает к аппаратным и инъекционным методикам.

Красота Шоу-бизнес
11 марта 2024, 12:47
Хлопающая собака Месси покорила зрителей «Оскара»
Freepik
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Пес Месси, который сыграл в фильме «Анатомия падения», посетил 96-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» и удивил зрителей своим необычным поведением. Об этом сообщило издание The Sun.

Когда актера Роберта Дауни-младшего назвали победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», лапы животного сложились так, словно он захлопал вместе с аудиторией. Этот момент попал на кадры трансляции.

Аплодирующую собаку заметили фотографы и видеооператоры шоу и постарались запечатлеть это в кадр. Некоторые зрители предположили, что лапы Месси кто-то держит так, чтобы казалось, что пес соединил лапы в аплодисменты.

Лента «Оппенгеймер» также получила «Оскар» как лучший фильм. Всего картина собрала семь статуэток.

Фильмы Собаки Животные Актеры Премия «Оскар»
11 марта 2024, 05:20
Кристофер Нолан получил «Оскар» за фильм «Оппенгеймер»
Global Look Press
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Американский режиссер Кристофер Нолан завоевал «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Оппенгеймер». Церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал ABC.

За статуэтку в этой категории боролись также Жюстин Трие и ее фильм «Анатомия падения», Мартин Скорсезе с картиной «Убийцы цветочной луны», Йоргос Лантимос с лентой «Бедные-несчастные» и Джонатан Глейзер, чья «Зона интересов» уже получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм».

Также стало известно, что ирландский актер Киллиан Мерфи получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в «Оппенгеймере».

В номинации «Лучший анимационный фильм» побелил полнометражный анимационный фильм «Мальчик и птица», снятый японским режиссером-мультипликатором Хаяо Миядзаки.

США Кино Режиссер Фильмы Премия «Оскар»
11 марта 2024, 04:58
Британская «Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»
Freepik
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Британская картина «Зона интересов» получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм». Церемония вручения награды американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал ABC.

За награду в этой номинации боролись киноленты «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я - капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).

Церемонию ведет Джимми Киммел. Наибольшее количество номинаций получил фильм «Оппенгеймер».

Американский актер Джон Сина вышел на сцену голым , он представлял номинантов в категории «Лучший дизайн костюмов». Зрителям понравился такой эпатаж. На актере, кроме обуви, была только табличка, прикрывающая пах.

Награды Фильмы Актеры Премия «Оскар»
11 марта 2024, 04:49
Американский актер появился на премии «Оскар» голым и пошутил про костюмы
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Американский актер Джон Сина вышел без одежды на объявление премии «Оскар». Трансляцию с мероприятия вел телеканал ABC News на YouTube.

В таком виде он решил представлять номинантов «Лучший дизайн костюмов». На обнаженном Сине была только обувь, при этом открытая. Он появился на сцене с табличкой, которая прикрывала пах. На доске виднелось название номинации. Зрители встретили артиста восторженными криками, смехом и аплодисментами.

«Костюмы. Они такие важные. Может быть, это самое важное, что есть на свете?» - сказал он перед публикой.

Статуэтку в этой номинации получила картина «Бедные-несчастные».

В ночь на 11 марта проходит 96-я церемония вручения премии «Оскар». Мероприятие началось в лос-анджелесском Dolby Theatre, премию снова ведет комик и телеведущий Джими Киммел.

Ранее стало известно, что анимационный фильм «Мальчик и птица» японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки победил в номинации «Лучший анимационный фильм». При этом «Оскар» за «Лучший короткометражный анимационный фильм» получил проект «Война окончена!» Дейва Маллинса.

Одежда Актеры Премия «Оскар»

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