Ида Галич раскрыла все сделанные косметологические процедуры

Сидя в автомобиле, Галич открыто рассказала о своем стремлении поддерживать молодость и свежесть кожи лица. По словам 33-летней ведущей, она использует для омоложения некоторые косметологические процедуры.

«У меня нет филеров. Только, может, старые запасы в верхней губе. Колю ботулотоксин, люблю фототерапию BBL. Несколько раз делала альтеру. Иногда колю курс витаминов, название не выговорю», - рассказала блогер.

А вот ведущей Екатерине Андреевой удается сохранять молодость благодаря инъекциям. Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова сообщила, что телезвезда явно прибегает к аппаратным и инъекционным методикам.