«Хватит смотреть на безобразие». Актер из «Бригады» объяснил, почему решил взыскать 1 млрд рублей с Ивлеевой

«Как долго можно наблюдать все это безобразие? Терпение заканчивается. Надо людей ставить на место, хватит смотреть на их безобразные лица», - возмутился Иншаков.

По мнению актера, наказание для Ивлеевой и других ведущих себя вызывающе знаменитостей должно быть материальным. Блогер, организовавшая скандальное мероприятие в столичном клубе «Мутабор», станет не последней в этом списке, отметил продюсер.

«Все средства, которые будут собраны, безусловно, через суд, надо отправлять „за ленточку“ ребятам (военнослужащим на передовой, - прим. ред.), инвалидам, семьям, оставшимся без кормильцев, детям, раненым. Есть кого поддерживать и помогать в этой истории», - пояснил каскадер.

Иншаков добавил, что работа по иску к Ивлеевой уже началась. Этим вопросом занимается целая группа профессиональных адвокатов, поскольку необходимо делать все официально, обратил внимание собеседник «360».

Актер также объяснил, почему выбрал именно такую сумму иска. Если Ивлеева украсила ягодицы для вечеринки ювелирным изделием за 23 миллиона рублей , миллиард не будет для нее проблемой, предположил каскадер.

«Заработала», - резюмировал продюсер.

После скандала с ее вечеринкой Ивлеева извинилась перед россиянами. Блогер заверила, что все деньги с продажи билетов пойдут на благотворительность.