Сдавшую и измученную Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре

Сбежавшая из России певица Алла Пугачева вместе с сыном Гарри пришла в Киккский монастырь на Кипре. Как отметил сайт kp.ru, вид звезды оставлял желать лучшего: артистка еле-еле передвигалась и казалась измученной.

В мужском монастыре Киккос находится Киккская икона Божией Матери, по преданию ее написал апостол Лука. Миллионы верующих приходят туда, чтобы помолиться этому образу. Среди них оказалась и Алла Пугачева, которая ранее рассказала о болезнях и невзгодах, преследующих ее всю жизнь.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове. После Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось... Полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», – написала звезда в соцсетях.

«Завистники и клеветники»



Не забыла артистка упомянуть и своих хейтеров, якобы распускающих грязные слухи. Пугачева назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».



По ее словам, именно эти люди оттолкнули от нее преданную аудиторию, ради которых исполнительница «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». При этом звезда ничего не сказала про мужа Максима Галкина*, который после начала спецоперации спешно оставил Родину, стал открыто оскорблять россиян и помогать ВСУ.



После предательства юмориста российские поклонники отвернулись от него и ждали заявлений от Пугачевой, однако в тот момент артистка предпочла отмалчиваться. Долгие годы звездная пара зарабатывала деньги в России, но в трудный момент не поддержала родную страну.



Из Израиля тоже сбежали



После февраля прошлого года семья переехала в Израиль, но 7 октября в этой стране началось обострение конфликта с Палестиной. После сообщений об обстрелах Галкин* заявил, что не собирается покидать еврейское государство. Он отметил, что даже не рассматривал возможность уехать. Россияне снова ополчились на юмориста, ведь с Россией комик обошелся иначе.



Впрочем раннее заявление артиста больше неактуально. Через месяц после начала событий в Израиле Пугачеву и Галкина сфотографировали на Кипре. Там у пары роскошная квартира в престижном районе и никаких конфликтов с Палестиной. Но даже если на Кипре что-то произойдет, то у артистов есть запасной вариант. Как заявил общественник Роман Худяков, семья может переехать в США, где живет старшая дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте.

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

