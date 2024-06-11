11 июня 2024, 17:27

«Хотят жить в ладу с грехом». Вика Цыганова ответила на обвинения в фашизме

Global Look Press
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Певица Виктория Цыганова связала обвинения в фашизме в ее адрес с тем, что она отстаивает традиционные ценности и не готова мириться с политикой подмены в обществе. Ее слова передало ИА «Регнум».

«Я отстаиваю интересы своего народа, своих традиций, своих ценностей. А есть люди, которым это не надо. Они хотят быть толерантными, хотят жить в ладу с грехом», - заявила Цыганова.

Певица добавила, что отказывалась выступать на сцене вместе с теми, кого считает олицетворением чуждых для России ценностей. По ее словам, от таких артистов она ждет покаяния, так как не готова мириться с тем, чтобы эти люди глумились над чистыми душами и совращали их.

«Поэтому я не хожу на эти лужайки, где пасутся народные артисты, вот такие. Не хочу», - заключила Цыганова.

Ранее певица рассказала о неудачной попытке Аллы Пугачевой раскрутить Shaman’а. Она отметила, что исполнитель пробивался на большую сцену не один год, пока не нашел подходящего продюсера.

Россия Шоу-бизнес
11 июня 2024, 15:03
«Творческий спад». Гонорары Элджея упали в три раза
РИА «Новости»
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Гонорары рэпера Элджея (Алексей Узенюк) могли упасть в три раза из-за скандальной вечеринки его бывшей жены блогера Анастасии Ивлеевой. Такое мнение изданию «Страсти» высказал продюсер Сергей Дворцов.

Гонорары рэпера Элджея (Алексей Узенюк) могли упасть в три раза из-за скандальной вечеринки его бывшей жены блогера Анастасии Ивлеевой. Такое мнение изданию « Страсти » высказал продюсер Сергей Дворцов.

«Гонорары у него упали буквально в три раза. Я не могу сказать, пропал ли он насовсем. Но я так понимаю, у него сейчас какой-то творческий спад», - заявил он.

По словам продюсера, музыкант сможет вернуть популярность, если реанимирует свою карьеру. Дворцов предположил, что скандал вокруг его бывшей жены также ударил по артисту.

«Какие-то отголоски от Насти Ивлеевой на нем тоже отразились. Ее „голая“ вечеринка повлияла, к сожалению, на него», - добавил он.

Ранее активисты добились проверки Элджея на пропаганду наркотиков. Они выступили против концерта рэпера на фестивале «Черника фест» в Новосибирске.

Скандалы Блогеры Музыка Анастасия Ивлеева Шоу-бизнес
11 июня 2024, 13:56
«Не поют, а издают звуки». Музыкант Новиков разгромил участников шоу «Голос»
РИА «Новости»
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Музыкант Александр Новиков заявил, что участники шоу «Голос» выбирают песни из репертуара иностранных звезд, так как они не могут хорошо спеть на русском языке. Таким мнением он поделился в интервью для издания «Аргументы недели».

Музыкант Александр Новиков заявил, что участники шоу «Голос» выбирают песни из репертуара иностранных звезд, так как они не могут хорошо спеть на русском языке. Таким мнением он поделился в интервью для издания « Аргументы недели ».

«Большей частью конкурсанты не поют, а издают звуки, подражая оригинальным композициям. Иногда хорошо подражают. Но ведь попугаи тоже подражают», - заявил Новиков.

По его мнению, поющие на английском языке артисты не понимают, о чем композиция. Музыкант добавил, что участники «Голоса» не смогут хорошо исполнить песни на русском языке.

«В русских песнях важна душевность. А этого нет. Они технари, умеют работать со своим голосом, но не умеют петь в большинстве своем на родном языке», - подчеркнул Новиков.

Он отметил, что из-за этого многим конкурсантам после завершения шоу не удается раскрыться на большой сцене.

«Даже если взять победителя конкурса и вложить в него деньги, он со своей заморской техникой и англоязычным репертуаром сможет работать у наших русскоязычных звезд разве что на бэк-вокале или на разогреве по кабакам за три рубля», - заключил музыкант.

Ранее экс-гитарист группы «Ария» подал в суд на Первый канал за исполнение песни «Потерянный рай» в шоу «Голос. Дети». Артист заявил о нарушении авторских прав.

Русский язык Шоу Голос Песни Телевидение
11 июня 2024, 13:17
«Глашатай патриотизма». Музыкант Новиков проехался по Shaman’у
РИА «Новости»
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Музыкант и поэт Александр Новиков упрекнул певца Shaman’а (Ярослав Дронов) в использовании латинского алфавита для написания своего псевдонима. В интервью для издания «Аргументы недели» он обвинил артиста в недостаточном патриотизме.

«Даже глашатай патриотизма повязал на руку повязку из российского флага, не понимая, что этим унижает святыню», - заявил Новиков.

По его словам, носить флаг на рукаве должны только военные. Кроме того, музыкант пожаловался, что многие артисты пишут свои псевдонимы латинскими буквами, в том числе и Shaman.

«Такой вот сложился стереотип: если написать что-то не по-русски, это будет более привлекательно. Доморощенные маркетологи даже не понимают, что сейчас это работает наоборот. Мы сейчас английский изучаем по названиям ракет, которые летят по нашим парням на передовой и по мирным городам. Но им это неведомо», - возмутился певец.

Ранее Shaman высказался об уехавших из России артистах. По его словам, они сделали свой выбор и это их путь.

Музыкант и поэт Александр Новиков упрекнул певца Shaman’а (Ярослав Дронов) в использовании латинского алфавита для написания своего псевдонима. В интервью для издания « Аргументы недели » он обвинил артиста в недостаточном патриотизме.

Россия Музыка Патриотизм Shaman
11 июня 2024, 12:59
«Выкормыши Первого канала». Музыкант Новиков высказался о предателях России
РИА «Новости»
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Музыкант, певец и поэт Александр Новиков назвал большинство «предателей России» «выкормышами» Первого канала. Об этом он заявил в интервью для издания «Аргументы недели».

«Самое большое число предателей, сбежавших из России и поливающих ее сейчас грязью из-за границы, - выкормыши Первого канала», - заявил Новиков.

Кроме того, музыкант раскритиковал передачу «АнтиФейк», которая выходит на федеральном канале. По его мнению, ситуация в информационном пространстве требует введения особых мер для того, чтобы СМИ по своему желанию не могли создавать и транслировать в эфире «подобную дрянь».

Ранее россияне записали певца Алексея Воробьева в предатели из-за переезда США. Артиста упрекнули в том, что на фоне громких заявлений о любви к Родине он устроил комфортную жизнь за рубежом под американским флагом.

Музыкант, певец и поэт Александр Новиков назвал большинство «предателей России» «выкормышами» Первого канала. Об этом он заявил в интервью для издания « Аргументы недели ».

Первый канал Россия Телевидение

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