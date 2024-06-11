«Хотят жить в ладу с грехом». Вика Цыганова ответила на обвинения в фашизме

«Я отстаиваю интересы своего народа, своих традиций, своих ценностей. А есть люди, которым это не надо. Они хотят быть толерантными, хотят жить в ладу с грехом», - заявила Цыганова.

Певица добавила, что отказывалась выступать на сцене вместе с теми, кого считает олицетворением чуждых для России ценностей. По ее словам, от таких артистов она ждет покаяния, так как не готова мириться с тем, чтобы эти люди глумились над чистыми душами и совращали их.

«Поэтому я не хожу на эти лужайки, где пасутся народные артисты, вот такие. Не хочу», - заключила Цыганова.

Ранее певица рассказала о неудачной попытке Аллы Пугачевой раскрутить Shaman’а. Она отметила, что исполнитель пробивался на большую сцену не один год, пока не нашел подходящего продюсера.