«Хотя бы на 5 минут». Диана Гурцкая поделилась, каково быть незрячей матерью

Гурцкая рассказала, что бывают моменты, когда ей говорят, что ее сын красивый.

«Вот в этот момент я всегда говорила: „Хотя бы на 5 минут - больше не прошу“», - призналась певица.

Еще Гурцкая рассказала о случае, который произошел на утреннике в детском саду. Преподаватели затеяли игру, где каждый ребенок вовлекает в нее маму. Сын Дианы тоже подбежал к маме с просьбой принять участие.

«У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: „Господи, за что?“» - рассказала Гурцкая.

Певица призналась, что это была минутная слабость, обычно она не дает воли чувствам и сдерживается в подобных ситуациях.

Летом прошлого года Гурцкая публично поздравила сына с 17-летием. Она призвала сына ничего не бояться и сохранить в себе самые светлые качества.