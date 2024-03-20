«Хотели скандала, а он не получился». Князев рассказал, на что намекает «Мастер и Маргарита»

Собеседник Жеребцовой отметил, что советскую власть не высмеивали, она такая и была, и об этом писал не один только Булгаков. Советским людям пришлось через многое пройти, и все об этом знают, отметил актер.

«А вопрос о становлении художника, писателя, вопрос о любви, вопрос о том, кто над тобой довлеет в большей степени, бог или дьявол. И дьявол, и бог - среди нас. <…> И вообще все искусство - это борьба зла и добра, и кто из них победит, того и правда. Вот про это фильм, про то, что это существует», - поделился Князев.

Актер заявил, что с его обывательской точки зрения фильм ему понравился. И никаких аллюзий на сегодняшний день и либеральных настроений в картине он не увидел.

Князев рассказал о немецком актере, который сыграл Воланда, Аугусте Диле. Коллега из Германии с удивлением отметил, что в России много театров, финансируемых государством.

Новая экранизация романа Булгакова вызвала много пересудов, вплоть до обсуждения на уровне чиновников. Предлагали отобрать лицензию, запретить. Фильм называли либеральным и чуть ли не оппозиционным, считали, что он высмеивает советскую власть. Актер Евгений Князев прокомментировал все эти высказывания.

Кинокартина «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина не высмеивает советскую власть, в ней нет никаких аллюзий и на сегодняшний день. Так российский актер театра и кино Евений Князев, сыгравший Берлиоза, прокомментировал негативные рецензии на фильм. Артист рассказал в интервью Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка» , почему, по его мнению, этот фильм не запретят и какой в него закладывали смысл.