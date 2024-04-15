По его словам, первую любовь по имени Лиза он встретил в 17 лет. Отношения были недолгими - пара рассталась после девятого класса. Круг отправился в лагерь, где полюбил другую девушку. Вернувшись домой, Александр и Лиза возобновили отношения, но вскоре все равно расстались.

В свой 18-й день рождения сын шансонье представил поклонникам новую избранницу. Александр опубликовал видео, которое создала его девушка - Анастасия Кабаева.

Через два года у Круга появилась уже другая возлюбленная. По словам Александра, с последней пассией он рассчитывал на совместное будущее.

«Я мечтал о семье и хотел жениться, но наши пути с девушкой разошлись», - признался он.

Ранее Александр Круг увеличил стоимость концертов примерно вдвое. Теперь выступление сына известного шансонье обойдется в 700 тысяч рублей.