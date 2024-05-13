«Хочу встать». Контуженный в зоне СВО адвокат Ефремова рассказал о тяжелом лечении

«Пока контузия не проходит. Тяжело. <…> Надеюсь все будет нормально. <…> Очень хочу встать и возвращаться. Сегодня узнаю у врача, когда меня отпустят», - сказал он.

Пашаев заявил, что ему назначили курс интенсивного лечения. Он с утра до вечера лежит под капельницей, принимает таблетки и получает уколы.

Юрист известен участием в громких судебных разбирательствах, в том числе по пьяному ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Пашаева лишили адвокатского статуса , но он обещал продолжить практику по гражданским и арбитражным делам. Мужчина отправился в зону СВО в составе 95-го стрелкового полка и в конце апреля получил ранение при атаке дроном под Угледаром. Его жена Алена Пашаева заявила 360.ru , что восстановление может занять около месяца.