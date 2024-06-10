«Хочу уснуть и не проснуться». Киркоров пожаловался на психологические проблемы

Певец рассказал, что у него есть запись голоса мамы и он включает ее, когда ему очень плохо.

«Периодически, конечно, накрывает меня, когда очень уж плохо. Сам себе лежу, хочу уснуть и не проснуться. Я не стесняюсь это сказать. Но это такое, мимолетное. И сразу вспоминается, что уныние - это смертный грех», - заявил артист.

По словам певца, он никогда не посещал психоаналитика и все трудности решает самостоятельно. Киркоров добавил, что успокоиться ему помогают мысли о детях и семье, здоровье своем и близких, успешной карьере и достатке.

«Да, непростой период в жизни. Но значит, это нам дано не за что-то, а для чего-то», - добавил артист.

Ранее Киркоров признался, что не собирается обеспечивать своих детей в будущем. По словам певца, он планирует дать им хорошее образование, чтобы они смогли самостоятельно о себе позаботиться.