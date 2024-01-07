07 января 2024, 20:31

«Хочется в морозы». Киркоров из Дубая признался в любви к России

РИА «Новости»
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Филипп Киркоров на новогодние праздники улетел в Дубай давать рождественские концерты. На одном из них певец спел дуэтом с Михаилом Шуфутинским и признался в любви к России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Я себе не представляю свою жизнь без России - без своего дома. Но иногда вот так выбираться в Рождество туда, где тепло. Но потом, когда слишком жарко, хочется в наши морозы», - заявил певец перед выступлением.

В конце прошлого года Филипп Киркоров вместе со многими другими знаменитостями появился на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. После этого телеканалы вырезали сцены с певцом из новогодних программ. В результате он не появился на «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска», ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и в «Песне года».

В январе певец отправился в Дубай , где выступил в популярном у россиян ресторане Chalet Berezka.

Праздники Филипп Киркоров Песни Россия Музыка Дубай
07 января 2024, 18:18
Умерла сыгравшая в «Австралии» с Николь Кидман актриса
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Известная актриса театра и кино Лилиэн Кромби скончалась в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба кинокорпорации Южной Австралии (SAFC).

Кромби являлась представителем коренного населения Австралии, у нее осталась дочь - актриса Элейн Кромби.

Лилиэн дебютировала на большом экране в 70-х годах прошлого века. Большому кругу зрителей она известна по роли в фильме «Австралия» с Хью Джекманом и Николь Кидман, который номинировали на премию «Оскар».

Также Кромби снималась в фильмах «Таинственный путь», «Наша секретная жизнь», «Путь среди женщин» и во многих других.

В последние годы актриса проходила процедуру диализа, которая является признаком серьезных проблем со здоровьем. Однако точную причину смерти в кинокорпорации не раскрыли.

Перед уходом из жизни Кромби работала над документальным фильмом и автобиографической книгой.

Австралия Кино Фильмы Театры Актеры
07 января 2024, 16:17
Выступления сбежавших из России звезд не заинтересовали зарубежных зрителей
РИА «Новости»
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Интерес русскоговорящей публики к покинувшим Россию артистам схлынул, а у иностранцев его и не было. В результате имевшие деньги и славу на родине музыканты столкнулись с отменой концертов или слабой продажей билетов. Они начали отменять анонсированные гастроли или перешли из крупных залов в небольшие клубы, сообщил сайт kp.ru, который проанализировал данные о продаже билетов на выступления уехавших звезд.

Месячное число концертов группы «Сплин» за границей теперь исчисляется единицами, а не десятками, как было в России. Первый концерт коллектива в этом году запланирован только на февраль в Лондоне. Но стоимость билетов отпугнула поклонников. Пока разобрали только галерку по стоимости от 80 до 120 фунтов стерлингов.

Продюсеры группы «Би-2» с единственным оставшимся фронтменом Левой (Егором Бортником*) поступили хитрее. Они договорились о концертах в местах отдыха россиян. В январе запланировано выступление в клубе тайского Пхукета с билетами за 8,9 тысячи рублей. В апреле артисты отправятся на гастроли в Турцию.

Запланированный на конец декабря концерт Земфиры* из-за небольшого количества проданных билетов отменили в Дубае. Стоимость посещения выступления некогда популярной артистки начиналась от 120 тысяч рублей. Несмотря на то, что в стране собрались далеко не бедные россияне, интерес к певице явно угас.

Переехавший в Израиль Андрей Макаревич* стоимость своих выступлений снизил с пяти до двух миллионов рублей. Но эти деньги артист делит со всеми музыкантами. Обычно он дает небольшие концерты на частных мероприятиях.

Юбилейный тур его группы «Машина времени» в честь 55-летия коллектива тоже под угрозой срыва. К примеру, в Ереване выступление перенесли с октября 2023 года на апрель. Но даже с учетом новой даты организаторы продали чуть больше половины билетов.

Сохранить интерес публики уехавшие из России артисты пробуют разными способами. Земфира* с наступлением 2024 года анонсировала выпуск нового альбома. Артистка подчеркнула, что завидует тем, кому еще только предстоит его послушать.

*Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Интерес русскоговорящей публики к покинувшим Россию артистам схлынул, а у иностранцев его и не было. В результате имевшие деньги и славу на родине музыканты столкнулись с отменой концертов или слабой продажей билетов. Они начали отменять анонсированные гастроли или перешли из крупных залов в небольшие клубы, сообщил сайт kp.ru , который проанализировал данные о продаже билетов на выступления уехавших звезд.

Концерты Россия Музыка
07 января 2024, 05:56
Названы самые кассовые российские актрисы 2023 года
РИА «Новости»
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Продюсер Сергей Лавров составил список российских актрис, картины с участием которых собрали в прокате больше всего в 2023 году. В него вошли 20 имен, сообщили на сайте «Аргументы и факты».

Лидирует актриса Алина Алексеева, снявшаяся в четырех проектах, собравших в совокупности три миллиарда 130,7 миллиона рублей. Самыми прибыльными из них оказались сказка «По щучьему велению» и «Поехавшая», так как прокат окупил затраты на их производство и рекламу.

Второе место досталось Елене Валюшкиной - три релиза собрали кассу два миллиарда 629,2 миллиона рублей. При этом в прокате окупились две картины - «Вызов» и «Елки-10».

Замыкает тройку лидеров актриса Мила Ершова, снявшаяся в двух фильмах, которые собрали в проекте два миллиарда 519,1 миллиона рублей.

На четвертом месте оказалась Агриппина Стеклова, на пятом - Юлия Пересильд. В двадцатку также попали Анна Михалкова, Анна Уколова, Олеся Железняк, Аглая Тарасова и другие.

Ранее сообщили, какие фильмы и сериалы выйдут в январе 2024 года.

В топ-10 кинопремьер, в частности, попали картины «Стальная хватка», «Остров изгоев», сериалы «Фамильное кладбище».

Кино Россия Деньги Актеры Телевидение
07 января 2024, 02:27
Российские авторы подали в суд на «Мутабор» и Киркорова
РИА «Новости»
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Российское авторское общество (РАО) обратилось в суд с иском на владельцев ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые использовались в заведении во время «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в Москве. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, к ООО «Арт Центр», которое является владельцем клуба «Мутабор», подали иск на сумму в 537 тысяч рублей. Согласно предварительной информации, с ответчика хотят взыскать компенсацию за использование музыки, звучавшей в ходе скандального мероприятия в этом клубе.

Помимо этого, РАО намерено взыскать через суд два миллиона рублей с певца Филиппа Киркорова. Причина иска от авторского общества к артисту пока не озвучивалась.

Выступления Киркорова убрали изо всех новогодних программ, в том числе, из «Песни года», после его участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. В своем новогоднем обращении артист пожаловался на врагов к поклонникам. При это он добавил, что жизнь была бы неинтересной, если бы в ней все было спокойно.

Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева

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