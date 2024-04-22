«Хочет продолжать». Продюсер рассказал, зачем Пугачева оформит замок на себя

Он отметил, что артистка пойдет на такие меры, чтобы не потерять недвижимость, так как ее супруг комик Максим Галкин* - иноагент.

«Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России - но она ошибается если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет „забудутся“», - сказал он.

По его словам, россияне смогут простить Пугачеву, если она раскается и четко выразит свою политическую позицию. Он призвал любить родину и тогда не надо будет приезжать на нее «тайно».

Ранее актриса Яна Поплавская обратила внимание, что на юбилей Аллы Борисовны 15 апреля отреагировали не так ярко, как в ранние годы. Она отметила, что глава государства Владимир Путин всегда поздравлял звезду с юбилеем , но в этом году пропустил это событие.

* Признан иностранным агентом на территории России.