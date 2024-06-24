«Хочет опять на российский рынок зайти». Лобода сняла клип в цветах триколора
Украинская певица Светлана Лобода представила тизер нового клипа в цветах российского флага. Ролик артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.
«Красивое сочетание», «Синий, белый, красный цвет. Ух!», «Кто-то хочет опять на российский рынок зайти», - написали пользователи в комментариях под постом Лободы.
Поклонники также обратили внимание, что новая композиция выйдет на русском языке.
На кадрах нового ролика бросаются в глаза цвета триколора, выбранные для съемок. Лобода находится на бело-синем стадионе практически в белом платье, а дополняет цветовую палитру ее красный гипс.
Артистка сломала руку на съемках клипа. Травма оказалась серьезной, поэтому певице потребовалась операция. Лобода поделилась с фанатами снимками из больничной палаты.
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