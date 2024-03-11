Хлопающая собака Месси покорила зрителей «Оскара»

Когда актера Роберта Дауни-младшего назвали победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», лапы животного сложились так, словно он захлопал вместе с аудиторией. Этот момент попал на кадры трансляции.

Аплодирующую собаку заметили фотографы и видеооператоры шоу и постарались запечатлеть это в кадр. Некоторые зрители предположили, что лапы Месси кто-то держит так, чтобы казалось, что пес соединил лапы в аплодисменты.

Лента «Оппенгеймер» также получила «Оскар» как лучший фильм. Всего картина собрала семь статуэток.