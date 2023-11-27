Хлебникова узнала о проблемах с сердцем после травмы ноги
Врачи диагностировали у певицы Марины Хлебниковой аритмию и ишемическую болезнь сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Артистка узнала о проблемах с сердцем после того, как она обратилась ща помощью в больницу с открытой раной на пятке. Хлебникова проткнула ногу острым предметом. После того, как певица прошла обследование, у нее обнаружили два заболевания. Сейчас с ней работает кардиолог.
Также Хлебникова страдает от артрита. Представитель певицы рассказал, что исполнительница продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем.
В ноябре 2021 года Хлебникову госпитализировали с ожогам и и отравлением угарным газом после пожара в квартире в Москве. Спасатели тушили его несколько часов.
Певица попала в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Причиной возгорания, по версии самой Хлебниковой, стало короткое замыкание.