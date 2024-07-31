Хит Бузовой попал в мировой чарт Billboard

Композиция заняла 48-ю строчку в TikTok Billboard Top 50, в котором представляют самые популярные песни из соцсети TikTok в США.

Рейтинг обновляют каждую неделю. Трек Бузовой начал набирать популярность в TikTok этим летом. Иностранцы активно слушают эту песню, которой уже четыре года, написала Бузова в своем Telegram-канале.

«Песня „Без дел“ 2021 года. И вот смотрите, спустя три года мы ворвались в мировой чарт. Знай наших, знай русских!» - отметила она.

В ноябре 2023 года хит Каты Лель «Мой мармеладный» покорил мировые чарты. В рейтинге Spotify песня заняла пятую строчку, обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд. После этого певица повысила свои гонорары в пять раз.

Ранее в соцсетях распространили видеоролик, на котором телеведущей Ольге Бузовой во время выступления отключили фонограмму.