31 июля 2024, 22:13

Хит Бузовой попал в мировой чарт Billboard

РИА «Новости»
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Песня российской певицы Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой рейтинг Billboard. Данные об этом появились на странице чарта.

Композиция заняла 48-ю строчку в TikTok Billboard Top 50, в котором представляют самые популярные песни из соцсети TikTok в США.

Рейтинг обновляют каждую неделю. Трек Бузовой начал набирать популярность в TikTok этим летом. Иностранцы активно слушают эту песню, которой уже четыре года, написала Бузова в своем Telegram-канале.

«Песня „Без дел“ 2021 года. И вот смотрите, спустя три года мы ворвались в мировой чарт. Знай наших, знай русских!» - отметила она.

В ноябре 2023 года хит Каты Лель «Мой мармеладный» покорил мировые чарты. В рейтинге Spotify песня заняла пятую строчку, обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд. После этого певица повысила свои гонорары в пять раз.

Ранее в соцсетях распространили видеоролик, на котором телеведущей Ольге Бузовой во время выступления отключили фонограмму.

Ольга Бузова Песни Рейтинги TikTok
31 июля 2024, 21:35
Парижане вызвали полицию из-за танцев Джигурды и группы «Мираж»
РИА «Новости»
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Жители Парижа пожаловались в полицию на поведение актера Никиты Джигурды и участников группы «Мираж». Об этом «Газете.ru» рассказал лидер музыкального коллектива Алексей Горбашов.

По его словам, поведение артистов во время съемок видео на песню «Не поможет эта ночь» разозлило французов. Это произошло в тот момент, когда арендованный для ролика лимузин заглох на узкой улочке Парижа.

«До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которые оказались в тот вечер в районе „Мулен Руж“», - рассказал Горбашов.

После этого команда продолжила пить шампанское и танцевать. Музыкант назвал чудом, что вызванная полиция не забрала артистов в участок.

Ранее вокруг Никиты Джигурды разгорелся скандал из-за видео, на котором он целовал балерину Анастасию Волочкову.

Она назвала поведение актера подлостью, после которой больше не считает его другом.

Париж Скандалы Полиция Актеры
31 июля 2024, 18:13
Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года
Global Look Press
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Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США. Гала-концерт на площадке Palm Beach Opera во Флориде пройдет 3 февраля 2025 года, сообщили организаторы на официальном сайте.

«Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera», - написали в пресс-релизе.

В 2022 году «Метрополитен-опера» прекратила сотрудничество с оперной певицей, так как она не отказалась от публичной поддержки президента России Владимира Путина из-за событий на Украине. Нетребко подала в суд, а после решила взять паузу в концертной деятельности. В сентябре 2023-го она вновь вышла на сцену и выступила в «Берлинской опере», а после и на других ведущих площадках Европы.

Ранее Нетребко и ее супруг, азербайджанский вокалист Юсиф Эйвазов публично объявили о своем разводе. Брак артистов не выдержал испытания расстоянием.

США Европа Россия Музыка Анна Нетребко
31 июля 2024, 17:20
«Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат». Пугачева объяснила отказ от выступлений
Global Look Press
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Певица Алла Пугачева во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале объяснила, почему не появляется на сцене. В интервью для YouTube-канала Lifestyle Baltic она заявила, что пока не готова возвращаться на сцену.

«Подождите. Я же говорила. Пока где-то что-то стреляет - птицы молчат. Я не могу, никак не могу преодолеть этот барьер», - объяснила примадонна.

По ее словам, она уже 15 лет не поет. Кроме того, она похвалила фестиваль и сказала, что у нее остались положительные эмоции от него.

«Петь я еще могу, ходить я еще хожу, так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», - добавила она.

В отличие от примадонны ее муж, юморист Максим Галкин*, выступил на фестивале. Он подколол певца Филиппа Киркорова и рассказал об изучении латышского языка.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Музыка Алла Пугачева Фестивали Шоу-бизнес
31 июля 2024, 17:00
Галкин высмеял Киркорова на фестивале в Юрмале
Global Look Press
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Юморист Максим Галкин* подколол певца Филиппа Киркорова во время выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

По информации издания, накануне шоумен приехал в Юрмалу к жене, певице Алле Пугачевой, после того, как выступил в Европе и даже побывал ведущим на свадьбе. Пара посетила фестиваль Вайкуле не только в качестве зрителей.

Во время концерта Галкин* похвастался, что начал изучать латышский язык и имеет гражданство. Он рассказал, что однажды в магазине, когда покупал сережки для своей жены, перепутал слова и попросил золотые занавески с бриллиантами.

По словам юмориста, Пугачева не знает латышский, поэтому иногда отвечает ему на литовском. Это у нее осталось от прошлого мужа, пошутил он. Позже Галкин* сказал, что ошибся и от экс-супруга остались только перья.

Ранее Галкин спел на фестивале на украинском языке. Он исполнил народную песню «Смерека» и признался, что активно изучает мову.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Филипп Киркоров Концерты Европа Максим Галкин Шоу-бизнес

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