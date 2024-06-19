19 июня 2024, 11:09

Хаматову уволят из Нового Рижского театра

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. Об этом сообщило местное издание Delfi.

По информации источника издания, художественный руководитель театра Алвес Херманис оказался недоволен работой с артисткой. По его мнению, она не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя. Более того, билеты на спектакли с участием Хаматовой продаются плохо, а критики ставят ее актерской игре низкие оценки.

Официально Новый Рижский театр пока не объявлял об увольнении актрисы, однако, по словам источника, этот вопрос уже решен и артистка покинет труппу.

Сама Хаматова рассказала журналистам, что у нее много и другой работы, помимо постановок в Новом Рижском театре. Она развивает свои проекты не только в Латвии и ей стало непросто совмещать эту деятельность.

Ранее Латвийский национальный театр разорвал соглашение об аренде с организаторами гастролей спектакля «Записки сумасшедшего» российского режиссера Дмитрия Крымова, в котором главную роль должна была исполнить Хаматова. Учреждение также ввело мораторий на постановки на русском языке.

Латвия Спектакль Театры Актеры Чулпан Хаматова
19 июня 2024, 11:36
Галкин снялся с Пугачевой и детьми в ресторане на Кипре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Юморист Максим Галкин* посетил на Кипре ресторан вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми. Фотографию он опубликовал на своей странице в социальной сети с Instagram**.

Юморист отпраздновал 18 июня свое 48-летие в ресторане со своими близкими. На снимке он встал рядом с женой, дочерью Лизой и сыном Гарри. В кадр также попал большой торт, на котором написано: «Любимому мужу и папе».

Галкин* и его сын выбрали для праздничного мероприятия белые футболки, Пугачева надела макси-платье с цветочным принтом и облегающий лонгслив. Их дочь позировала в серебристом платье и белом пиджаке. В ее руках была кожаная мини-сумка Prada стоимостью около 175 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что у Пугачевой ухудшилось самочувствие из-за жары на Кипре. На фоне влажности и высоких температур у нее опухают ноги.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Кипр Алла Пугачева Максим Галкин Рестораны Шоу-бизнес
19 июня 2024, 05:30
Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отец покойной певицы Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев настраивает его внука против членов семьи по маминой линии. Об этом он рассказал изданию VOICE.

По словам Владимира, их отношения с Шепелевым до сих пор остаются напряженными. Мужчина не настаивает на встрече с внуком и считает, что мальчику внушают неприятные вещи про семью со стороны покойной исполнительницы.

«Когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: „А зачем вы украли наш дом и наши деньги?“. Во второй раз он увидел мою жену и сказал: „Бабушка, а папа сказал, что ты умерла“», - рассказал Владимир.

Он уточнил, что тогда его внуку было чуть больше двух лет. Мужчина подчеркнул, что после подобного сомневается, что сможет взять инициативу в свои руки и пойти на встречу с ребенком.

Дети Жанна Фриске
19 июня 2024, 05:21
Актриса Сухарева разругалась с Муцениеце на съемках фильма
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Съемки фильма «Тур с Иванушками» закончились ссорой актрисы Ольги Сухаревой с ее коллегой Агатой Муцениеце. Об этом сообщил aif.ru.

В интервью журналистам Сухарева призналась, что ей было легче работать с подругой, но в какой-то момент у нее на съемках с Муцениеце вспыхнул конфликт. По словам актрисы, ссора была очень сильная.

«Мне даже кажется, это была самая большая ссора за всю историю наших отношений. Практически в кадре, просто за секунду до команды „мотор“. И, когда я смотрела фильм, то увидела этот свой взгляд», - рассказала она.

Сухарева добавила, что с чужим человеком подобного бы не могло произойти, так как в таких отношениях совсем другие рамки. Она предположила, что причиной ссоры могли быть усталость и недопонимание.

Отношения Фильмы
19 июня 2024, 04:17
Актриса Лянка Грыу пожаловалась на трудности эмиграции в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Лянка Грыу уже 10 лет живет на две страны: США и Россию. Она рассказала журналу «ОК» о том, почему решилась на эмиграцию.

По словам актрисы, переезд в США был не спланированным, а, скорее, спонтанным решением. На эмиграцию она решилась из-за болезни сына - у мальчика аутизм.

«Я уехала в Нью-Йорк его лечить. Мы уехали вместе с моим мужем и моей мамой. Я отрезала абсолютно свое прошлое на тот момент, никому не сказала, почему уехала. Никто не знал. У меня уже был полностью расписан гастрольный график, утверждение в проекты», - рассказала актриса.

Грыу призналась, что в первое время ей было очень тяжело, она чувствовала себя беспомощной. По ее словам, в момент переезда она не знала английского языка и занималась по три часа каждый день, чтобы его выучить. Сейчас актриса живет на две страны и большую часть времени проводит в России.

В 2021 году Лянка Грыу рассказывала, что хочет сделать карьеру в Голливуде и уже нашла агента.

США Нью-Йорк Голливуд Россия Актеры

Новости по теме