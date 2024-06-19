Хаматову уволят из Нового Рижского театра

По информации источника издания, художественный руководитель театра Алвес Херманис оказался недоволен работой с артисткой. По его мнению, она не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя. Более того, билеты на спектакли с участием Хаматовой продаются плохо, а критики ставят ее актерской игре низкие оценки.

Официально Новый Рижский театр пока не объявлял об увольнении актрисы, однако, по словам источника, этот вопрос уже решен и артистка покинет труппу.

Сама Хаматова рассказала журналистам, что у нее много и другой работы, помимо постановок в Новом Рижском театре. Она развивает свои проекты не только в Латвии и ей стало непросто совмещать эту деятельность.

Ранее Латвийский национальный театр разорвал соглашение об аренде с организаторами гастролей спектакля «Записки сумасшедшего» российского режиссера Дмитрия Крымова, в котором главную роль должна была исполнить Хаматова. Учреждение также ввело мораторий на постановки на русском языке.