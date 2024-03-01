01 марта 2024, 17:17

Хаматова готовилась работать курьером после отъезда из России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В интервью, опубликованном на платформе YouTube, актриса Чулпан Хаматова рассказала, что ожидала худшей жизни за рубежом и даже готовилась работать курьером. Об этом сообщило ИА «Интермедиа».

Актриса рассказала, что ее жизнь за границей складывается значительно лучше, чем она предполагала до переезда. По словам Хаматовой, она даже была готова работать таксистом, курьером или преподавателем актерского мастерства.

Тем не менее, она нашла место в Новом рижском театре, что стало вполне приемлемым в ее текущей ситуации. Однако актрисе пришлось учить латышский язык , без этого ее не пускали на сцену.

Она отметила, что ранее уже сталкивалась с адаптацией в другой стране, когда провела три года в Германии. По ее словам, переезд в другую страну обычно приводит к «обнулению» всех достижений.

Россия Работа Театры
01 марта 2024, 18:36
Голливудский режиссер раскрыл подробности смерти Хита Леджера
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Голливудский режиссер и сценарист Стивен Гейган раскрыл новые подробности ранней смерти австралийского актера Хита Леджера. Спустя 16 лет после события он вспомнил, как получил эту шокирующую весть. Об этом сообщило издание Hello.

По словам режиссера, ему позвонил отец погибшего актера, Ким, в состоянии глубокого шока после прибытия на место происшествия. Тот нашел его номер в сценарии, лежащем в постели рядом с умершим Леджером.

Сам Гейган был так поражен и ошеломлен, получив этот звонок, что чуть не потерял сознание. В этот момент он находился в аэропорту в компании своей супруги Минни Мортимер.

«Я в аэропорту с женой, просто еду из одного места в другое, и я буквально теряю сознание, чего со мной никогда не случалось ни до, ни после», - поделился он.

Сценарист отметил, что они с Леджером были очень близки. Актер ушел из жизни 22 января 2008 года в возрасте 28 лет из-за передозировки препаратов в своем доме в Нью-Йорке.

Ранее бывшая возлюбленная Хита Леджера показала архивные фото.

На одном из кадров девушка нежно обнимала актера за плечи и улыбалась в объектив фотоаппарата.

Кино Голливуд Актеры
01 марта 2024, 17:51
Хаматова назвала условия для возвращения в Россию
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Переехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова рассказала в интервью, что готова вернуться в Россию. Однако она перечислила несколько условий для этого, сообщила «Комсомольская правда».

Переехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова рассказала в интервью, что готова вернуться в Россию. Однако она перечислила несколько условий для этого, сообщила « Комсомольская правда ».

«При условии, что никто не будет заставлять меня молчать и преследовать за высказывания. Мне должна быть дана возможность выражать свое несогласие, не подвергаясь уголовному преследованию», - передало издание слова артистки.

Хаматова добавила, что для ее детей также должны быть гарантированы здоровье и благополучие.

Кроме того, артистка призналась, что российские актеры за рубежом не особо востребованы. При этом, она допускает, что больше не вернется в Россию.

Также Хаматова заявила, что после отъезда из страны готовилась работать курьером.

Россия Интервью Актеры
01 марта 2024, 16:32
Ширвиндт рассказал о новой работе Урганта
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал в интервью YouTube-каналу «Sheinkin40», что юморист и шоумен Иван Ургант живет в России и работает продюсером.

По словам Ширвиндта, ведущий «Вечернего Урганта» сейчас занимается проектами, которые не пользуются большой популярностью.

Он также подчеркнул, что шоумен их продюсирует. По его мнению, Ургант пребывает в не очень хорошем настроении из-за отсутствия съемок.

«Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя», - заявил телеведущий.

В феврале 2022 года передачу «Вечерний Ургант» перестали выпускать в эфир Первого канала из-за изменений эфирной сетки. Сам телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

В октябре Ургант провел встречу со студентами МГИМО. Телеведущий выступил бесплатно.

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал в интервью YouTube-каналу «Sheinkin40» , что юморист и шоумен Иван Ургант живет в России и работает продюсером.

Интервью Иван Ургант
01 марта 2024, 14:53
Гагарина заявила, что не отказывалась петь гимн России на матче сборной
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Полина Гагарина рассказала, что сообщения об ее отказе исполнять гимн страны на футбольном матче Россия — Сербия — всего лишь слухи. Об этом она заявила перед концертом на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.

Певица Полина Гагарина рассказала, что сообщения об ее отказе исполнять гимн страны на футбольном матче Россия - Сербия - всего лишь слухи. Об этом она заявила перед концертом на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.

«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», - подчеркнула артистка.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Полина Гагарина не выступит с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии, потому что она не смогла перенести запланированный до этого корпоратив. Кроме того, СМИ подчеркнули, что заказчики мероприятия надавили на нее, напомнив о неустойках по договору.

Пока известно, что гимн Сербии на запланированном матче исполнит певица Александра Прийович. По некоторым версиям гимн России может спеть исполнитель Григорий Лепс.

Концерты Музыка

Новости по теме