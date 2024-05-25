25 мая 2024, 21:59

Хам на Bentley. Футболист Тарасов не справился с управлением в Москве

РИА «Новости»
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Бывший футболист сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов нахамил и показал неприличный жест водителю автобуса в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Навыки вождения на уровне своих спортивных способностей футболист продемонстрировал на Кутузовском проспекте. На своем люксовом авто он решил выехать с тротуара задом прямо в зоне автобусной остановки», - уточнил канал.

В этом время от нее отъезжал автобус. Тарасов попытался вырулить, чтобы выровнять свой белый Bentley на дороге, а шофер все это время терпеливо ждал.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что спортсмен во время своих попыток успел еще и нахамить водителю автобуса, показав ему жест из одного пальца. После этого у него получилось справиться с управлением и спортсмен наконец-то смог освободить путь для автобуса.

Ранее Бузова сравнила бывшего супруга Тарасова с диким животным , когда в шоу «Это нормально?» обсуждали тему домашних питомцев. Она также отметила, что зоопсихологи могут быть помочь еще и некоторым мужчинам.

Ольга Бузова Спортсмены ДТП Футбол Машины Москва
25 мая 2024, 21:49
Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой
РИА «Новости»
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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 11 217 613 рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«За какой период блогеру начислили долг, не уточняется», - говорится в сообщении.

Банковский счет блогерши могут заблокировать в случае невыплаты долга, причем Ивлеева уже получила еще два штрафа за неуплату налоговых отчислений, уточнил Telegram-канал Shot.

В апреле стало известно, что бизнес телеведущей, зарегистрировавшей фирму «Капельница групп» для открытия бара, провалился. Вместо прибыли она получила иски за невыполнение обязательств по займу и невыплату арендной платы.

Ранее эксперт по пиару и личному бренду Юлия Антипова рассказала, почему Ивлеева почти два месяца не говорила о своей поездке в Донбасс. По ее словам, она могла выбирать между Россией и переездом за границу, но, видимо, решила остаться в стране , чтобы жить и развиваться как творческий человек именно дома.

Долги Налоги Блогеры Россия ФНС РФ Анастасия Ивлеева
25 мая 2024, 18:57
Уругвайский певец Карлос Паравис умер от рака пищевода в 56 лет
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Известный уругвайский музыкант, исследователь фольклора и доктор медицины Карлос Паравис умер от рака пищевода на 57-м году жизни 21 мая. Об этом сообщило издание Subrayado.

Заболевание Паравису диагностировали в 2022 году. Его признавали одним из величайших исполнителей народных песен в Уругвае.

Журналисты напомнили, что отец Парависа, гитарист, автор песен и доктор медицины Сантьяго Чалара, также скончался в возрасте 56 лет в 1994 году.

Паравис родился в 1968 году, его первый музыкальный альбом увидел свет в 1996-м. За несколько дней до смерти он принял участие в церемонии открытия 37-го фестиваля Minas y Abril, который его отец организовал в 1984 году.

Песни Музыка
25 мая 2024, 15:55
Внук Маргариты Тереховой опроверг ее госпитализацию
РИА «Новости»
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В семье Маргариты Тереховой не подтвердили госпитализацию актрисы. Ее внук Михаил в беседе с 360.ru заявил, что народная артистка находится дома.

«Она дома. Все хорошо», - сказал он.

РИА «Новости» со ссылкой на Боткинскую больницу сообщило, что у Тереховой состояние средней тяжести. По данным Telegram-канала Baza актрису госпитализировали с внутренним кровотечением.

«Вчера 81-летняя Маргарита Борисовна почувствовала себя плохо. В сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу», - отметили в публикации.

Кровотечение, уточнила Baza, оказалось желудочно-кишечным. За состоянием артистки, заявил канал, наблюдают специалисты.

Актеры
25 мая 2024, 14:57
Стала известна причина резкого смена репертуара Пугачевой
РИА «Новости»
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Известная исполнительница Алла Пугачева в начале 1990-х годов резко сменила свой репертуар, потому что страна находилась «на грани выживания». Об этом Teleprogramma.pro рассказала вокальный тренер и автор песен Галина Полуянова.

«Населению в 90-е годы не нужны были сложные технические песни. Нужно было что-то попроще, люди занимались собой. Поэтому в репертуаре Пугачевой появились [композиции], которые набрали популярность. К примеру, „Мадам Брошкина“ и тому подобное. Тогда у нее появился целый такой альбом», - отметила она.

Полуянова подчеркнула, что Пугачева не оставила сцену, хотя несколько раз пообещала сделать это.

«Наверное, сложно отказаться от того, чему посвящена твоя жизнь, что ты любишь и чем занимался так долго. Поэтому она записывает какие-то песни и пытается держаться на плаву», - добавила автор песен.

Ранее музыкальный критик Соседов заявил, что время Пугачевой прошло и сравнил ее творчество с «мертвецом из гроба».

Песни Музыка Алла Пугачева

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