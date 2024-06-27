Хакеры взломали аккаунты российских артистов на Spotify

По данным издания, от действий хакеров пострадали аккаунты Soda Luv, Yanix и Славы Марлоу. Обложки артистов превратили в рекламную площадку - на них появилась ссылка на Telegram-канал.

Журналисты добавили, что более пристальное внимание злоумышленники уделили аккаунтам певца Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной. Эти артисты полностью исчезли со стриминговой платформы.

При этом, есть версия, что аккаунты певцов пропали из-за санкций от Евросоюза. В 14-й пакет ограничений включили Shaman’а, Гагарину, актеров Ивана Охлобыстина и Вячеслава Манучарова. А также телеведущую Марию Киселеву.