Хакамада поучаствовала в откровенной фотосессии
Бывший политик, писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада решила поучаствовать в откровенной фотосессии. В своем Instagram* она разместила снимок с оголенной спиной.
Фотограф запечатлел Хакамаду в черных одеждах. Отвернувшись от камеры, она приспустила куртку, показав на теле две татуировки.
«Мои друзья», - пошутила 69-летняя писательница.
Недавно экс-политик Ирина Хакамада похвасталась стройной фигурой с отдыха. Для фотосессии в Таиланде она выбрала бейсболку, белые солнцезащитные очки и открытый купальник в тропической расцветке. Лайф-коуч ранее рассказывала, что для поддержания своей форма питается один раз в день.
Певец Филипп Киркоров сделал две татуировки , когда участвовал в съемках реалити-шоу «Сокровище императора». Тело артиста теперь украшают дракон и надпись King.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.