Хакамада поучаствовала в откровенной фотосессии

Фотограф запечатлел Хакамаду в черных одеждах. Отвернувшись от камеры, она приспустила куртку, показав на теле две татуировки.

«Мои друзья», - пошутила 69-летняя писательница.

Недавно экс-политик Ирина Хакамада похвасталась стройной фигурой с отдыха. Для фотосессии в Таиланде она выбрала бейсболку, белые солнцезащитные очки и открытый купальник в тропической расцветке. Лайф-коуч ранее рассказывала, что для поддержания своей форма питается один раз в день.

Певец Филипп Киркоров сделал две татуировки , когда участвовал в съемках реалити-шоу «Сокровище императора». Тело артиста теперь украшают дракон и надпись King.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.