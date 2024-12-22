Хабенский впервые показал своего 16-летнего сына

На мероприятии Хабенский обсуждал разные темы. Он говорил о творчестве и о личной жизни. В какой-то момент актер завел разговор о своем сыне.

Хабенский признался, что юноша в тот момент находился в зале. Сын артиста практически не показывается на публике и ведет закрытый образ жизни.

Худрук МХТ имени Чехова заявлял, что актерам необходимо профессиональное образование. По его мнению, артисту крайне сложно реализовать свой потенциал и достичь успеха без знаний.

Ранее стало известно о выходе в 2025 году третьего сезона сериала «Метод» , в котором Константин Хабенский играет главную роль. Поклонники увидят продолжение детектива спустя 10 лет после премьеры. Точную дату выхода третьего «Метода» пока держат в секрете.