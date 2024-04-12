Хабенский присутствовал на запуске космического корабля
Художественный руководитель Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский рассказал, как посетил космодром Байконур, где стал очевидцем старта космического корабля. Своими впечатлениями он поделился с порталом aif.ru.
«Я не могу описать это. Сначала - какая-то звенящая тишина. Потом отсчет. Цифры. И ты не совсем понимаешь, что происходит. Слышишь стук сердца. Затем - запуск…» - признался народный артист.
Хабенский также отметил, что, вернувшись в Москву и стоя на балконе, размышлял о том, как теперь люди, с которыми он виделся на Байконуре, пролетают над ним каждые полтора часа.
В прошлом году коллектив МХТ посетил Байконур с гастролями, представив специальную программу для работников космодрома «Смотришь в небо и видишь - звезда».
Ранее Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование. Он заявил, что учеба крайне важна для формирования профессиональных качеств.