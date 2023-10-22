Хабенский объяснил, почему перестал сниматься в кино

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В последнее время артист не мог позволить себе более трех-пяти съемочных дней из-за загруженности на основной работе. Хабенский участвовал преимущественно в детских фильмах. Но это не помешало ему стать лучшим актером года, согласно данным опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.

«Учитывая, что полтора года я нигде ничего не делал, не снимался. Видимо, это тот шлейф наработанного материала, то эхо, которое до сих пор носится по горам», - сказал актер.

Он выразил надежду, что начиная с нового календарного года «потихонечку вернется в большой кинематограф».

Константин Хабенский возглавил народный рейтинг лучших российских актеров и актрис уходящего года. В тройку также вошли Сергей Безруков и Владимир Машков.