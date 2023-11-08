Гузееву довели до слез в шоу на Первом канале

По словам Гузеевой, песня Игоря Корнелюка напоминает ей о Петербурге. Телезвезда рассказала, что в этом городе она прожила лучшие моменты своей жизни. Там актриса окончила институт, встретила свою любовь и родила сына. Она подчеркнула, что «Город, которого нет» вызывает у нее сильные чувства.

«У меня не просто ком в горле, я погибаю. Потому что для меня этого города больше нет. И я там бываю на гастролях, я приезжаю, я стены целую, меня разрывает», - заявила Гузеева со слезами на глазах.

Ранее актриса показала дом в Оренбурге , в котором она провела детство. Ведущая шоу «Давай поженимся!» приезжала к своему брату, который теперь живет в доме, в котором рос вместе с ней.