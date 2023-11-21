Гузеева отругала участницу шоу «Перепой звезду» за песню Artik & Asti

В эфире программы Гузеева стала ругать 25-летнюю вокалистку, отметив, что ее «не хочется утешать».

«Я обожаю эту песню („Девочка, танцуй“ - прим. ред.), расставание - это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки? Вас не хочется утешать», - отметила телеведущая.

Актриса рассказала о своих слезах, когда впервые услышала композицию Artik & Asti.

«Песня не случилась, я сейчас сижу такая расстроенная, честно вам хочу сказать», - резюмировала она.

В предыдущем эфире шоу «Перепой звезду!» Лариса Гузеева не смогла сдержать слез , когда услышала песню «Город, которого нет». По словам телеведущей, песня Игоря Корнелюка очень сильно напоминает ей о Санкт-Петербурге.