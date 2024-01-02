Гузеева назвала Соседова «больным человеком»

Победитель «Народного артиста» попал в финал «Суперстар!». Однако Соседов назвал Гомана очень слабым участником, отметив, что «русский парень» стал для него самым главным разочарованием прошедшего сезона.

Мнение эксперта по отечественному шоу-бизнесу вызвало критику со стороны Гузеевой. В своем блоге она резко оценила поведение знатока музыкальной индустрии.

«Алексей Гоман - чудесный, умный, тонкий талант. А вот поведение Соседова меня ужасает. Больной человек. Это мое мнение, и я просто не могу удержаться от удивления, видя, как недостойно он ведет себя», - отметила актриса.

Ранее юморист Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club. Многолетний конфликт между телеведущей и комиком завершился во время совместной работы над кинокомедией «Теща».