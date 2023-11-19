Гузеева намекнула Харламову, что в новом браке ему не нужен брачный контракт

Гузеева хотела отказаться от роли в фильме, так как не хотела сниматься вместе с человеком, который издевательски комментирует выпуски передачи, где она выступает ведущей. Однако сотрудничество с Харламовым показало, что обид между ними нет. На площадке воцарились душевные и теплые отношения, сообщило издание.

«Во время шоу Лариса и Гарик время от времени держались за руки. Харламов называл свою коллегу „настоящим профессионалом“, а Гузеева щедро расточала ему комплименты: „Талантливый человек, хороший мальчик. Мой золотой!“», - написали в газете.

Соведущий Харламова Азамат Мусагалиев воспользовался теплыми отношениями и попросил Гузееву дать совет коллеге, как тому завести с новой возлюбленной разговор о брачном контракте, предыдущие браки Харламова закончились скандалами и разделом имущества. Гузеева не стала отшучиваться и обратилась с экрана к невесте Харламова Екатерине Ковальчук.

«Кать, слушай! Ты классная девочка. Если бы я была Гариком, я бы тебе заранее все это отдала, потому что ты красавица и для тебя не жалко ничего!» - заявила Гузеева.

На это Харламов охотно согласился и заявил, что ему не нужен никакой брачный контракт.

Первый трейлер комедийного фильма «Теща» режиссера Аскара Узабаева появился в Сети в сентябре. Гарик Харламов и Лариса Гузеева сыграли бестолкового зятя и деспотичную тещу, которые ссорились между собой.