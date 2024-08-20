20 августа 2024, 09:57

«Губы, кстати, натуральные». Михалкова опровергла слухи о пластике

Читайте нас в: Google Новости

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что губы у нее натуральные. В беседе с «Леди Mail» она рассказала, как справляется с критикой внешности.

«И хит хейта - конечно же, вопрос „Зачем такие губы накачала?“ Губы, кстати, натуральные. Но их объем усиливаю особым наложением помады», - пояснила она.

По словам артистки, раньше оскорбления недоброжелателей сильно огорчали, доводили до слез и сбивали творческий настрой.

Она отметила, что после прочтения негативных комментариев чувствует несправедливость.

«Вот стараешься, выкладываешься на сцене, вдохновляешь людей своей юмористической легкостью, а тебе в ответ такое. Несправедливо!» - посетовала Михалкова.

Она пояснила, что уже научилась воспринимать хейтеров спокойно. Актриса добавила, что негатив, который исходит от людей, говорит больше о их плачевном душевной состоянии.

«Поэтому таких бедолаг можно только пожалеть, простить, обнять. Но уж точно не обижаться на них», - заключила она.

Недавно певица и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, сообщила, что избавилась от пухлых губ. По словам артистки, она наигралась и решила жить без пластики.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что губы у нее натуральные. В беседе с « Леди Mail » она рассказала, как справляется с критикой внешности.

Актеры Пластические операции Шоу-бизнес
20 августа 2024, 09:17
«Огненная красотка». Алсу сфотографировалась в мини-шортах с кристаллами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Алсу снялась в мини-шортах с кристаллами на фоне заката. Снимки артистка опубликовала в социальной сети Instagram*.

Певица позировала в черном костюме, декорированном кристаллами. Топ и короткие шорты выгодно подчеркнули стройную фигуру Алсу. Образ артистка дополнила элегантной обувью с пайетками, серьгами Chanel и браслетами Van Cleef & Arpels.

«Зарядилась солнечной энергией. Жду встречи с вами, чешутся ручки поскорее приступить к работе», - подписала снимок исполнительница.

Она также поблагодарила всех за поддержку и добрые слова.

Поклонники активно прокомментировали пост Алсу, отметив ее красоту и цветущий внешний вид.

«Огненная красотка», «Расцвела», «Шикарная и благодарная», «Куколка», «Умница, красавица и просто прекрасная», «Нереально красивая, статная, интеллигентная», - написали пользователи.

Ранее StarHit сообщал, что Алсу подала новый иск в суд к бизнесмену Яну Абрамову, с котором они переживают развод. Предположительно, артистка намерена добиться снятия ареста с недвижимости и других спорных активов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Алсу Шоу-бизнес
20 августа 2024, 04:26
«Бездельник-побирушка». В сети опустили Смольянинова за очередные унижения в сторону России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Покинувшего Россию актера Артура Смольянинова* вновь раскритиковали за провокационное высказывание в сторону РФ. Об этом сообщило издание A if.ru.

Речь идет об одном из последних интервью, где актер заявил, что Россия ничего не создала за последние 30 лет.

«Величие какое-то… Вашу мать, какое величие? Что Россия дала миру за последние 30 лет? Что она создала? Не разрушила, а создала?» - спросил Смольянинов*.

В качестве примера он привел изобретения других стран. Например, IPhone, SpaceX, адронный коллайдер и другие технологии.

Высказывание актера возмутило пользователей сети. Aif.ru привел некоторые комментарии россиян.

«Уроду невдомек, что Большой адронный коллайдер строился с привлечением российских разработок и скоро Россия запустит свой собственный ускоритель NICA в Дубне», - заявил мужчина по имени Петр.

Пользователь Olga Afanasieva задала актеру встречный вопрос - что Смольянинов дал России за последние 30 лет? Другая россиянка - Виктория Пронина, поддержала недовольных комментаторов и заявила, что Россия не станет отчитываться перед актеришкой. Еще одна женщина - Ксю Бекирова - назвала артиста «скудоумным чушпаном».

Похожее мнение составила и Галина. Она заметила, что все русофобы повторяют слова Смольянинова* как мантру. По ее словам, обычно такие люди оказываются «бездельниками-побирушками».

Также людей рассмешила панамка актера. Внешне головной убор напомнил мухомор.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Россия Актеры
19 августа 2024, 14:43
Нюша впервые после развода вышла на публику с дочерью
Читайте нас в: Google Новости
Поп-исполнительница Анна Шурочкина, известная как Нюша, появилась на концерте вместе со своей пятилетней дочкой. Видео с мероприятия она разместила в социальной сети Instagram*.

Накануне артистка приняла участие в фестивале «Вельвет Фест» в саду «Эрмитаж». За кулисами Нюшу ждала ее дочка.

Во время выступления певица решила вывести ребенка на сцену и представить зрителям. Девочка поприветствовала публику, пожелала благополучия и ушла под аплодисменты.

«Привет, Москва! Я желаю вам всего хорошего и очень рада, что все вы пришли на мамин концерт», - произнесла дочка артистки.

Весной Нюша публично объявила о разводе с мужем , бизнесменом Игорем Сивовым. Пара воспитывает дочку и сына. PR-директор предпринимателя Мария Редекоп рассказала, что после расставания дети останутся жить в Дубае.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Фестивали Москва Певица Нюша
19 августа 2024, 14:15
Лещенко получил от властей лекарство от редкой болезни на 1,8 миллиона рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист России Лев Лещенко получил за счет государства лекарственный препарат, стоимость которого составляет около 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, врачи диагностировали 82-летнему певцу смертельно опасное заболевание - транстиретиновый амилоидоз. Эта болезнь развивается из-за мутации гена белка транстиретина в организме. У человека появляются различные расстройства и проблемы с сердцем.

Авторы статьи уточнили, что Лещенко как пенсионер смог получить редкое лекарство за бюджетные деньги, так как размер пенсии певца составляет 30 тысяч рублей.

Сейчас артист проходит второй курс терапии. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, Лещенко не приостановил концертную деятельность. Одно его выступление стоит до трех миллионов рублей. Также певец продолжает заниматься бизнесом.

Весной Лещенко признавался, что с возрастом ему стало сложнее выступать. По словам исполнителя, предложений поступает много, но он старается дозировать концерты, чтобы не надоедать ни себе, ни публике.

Болезни Лекарства Концерты Лев Лещенко Шоу-бизнес

Новости по теме