Губина обвинили в краже песни «Мальчик-бродяга»

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Автор текстов песен Сергей Конев рассказал, что популярный в 90-е годы Губин присвоил песню «Мальчик-бродяга». Тогда Конев был начинающим автором и принес восходящей звезде несколько произведений.

«Одна из песен очень понравилась его папе Виктору Викторовичу. Песня называлась „Одинокий волк“. Впоследствии Андрей сделал из нее песню „Мальчик-бродяга“», - отметил Конев.

Однако в Российском авторском обществе Андрей Клементьев (настоящая фамилия Губина) до сих пор значится единственным автором шлягера.

Ранее Губин в интервью Пятому каналу рассказал о своей избирательности в выборе партнерши. Артист отметил, что к противоположному полу следует относиться с уважением и вниманием.